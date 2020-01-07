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Futbol
Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 13:55, /

Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi, sosyal medya sallandı

Medipol Başakşehir tecrübeli futbolcusu Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Uzun süredir eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın Başakşehir'le ayrılığının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu...

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2017-2018 sezonunun devre arasından Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın bugün itibariyle İstanbul ekibiyle olan macerası sona erdi.

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Galatasaray ile oynadıkları karşılaşma öncesinde arasının açık olduğu eski teknik direktörü Fatih Terim'in elini öperek barışan tecrübeli ismin devre arası transfer döneminde yeniden sarı kırmızılı takımın formasını giymesi bekleniyordu.

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Fatih Terim'in de yaptığı açıklamalarla transfer sinyali verdiği Arda Turan'ın geri dönüşünü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz veto etmişti.

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Başakşehir ile yollarını ayıran Arda'nın yeni adresinin neresi neresi olacağı merak konusu olurken, sosyal medyadada Arda Turan patlaması yaşandı. İşte sosyal medyada yer alan Arda Turan paylaşımlarının bazıları şöyle:

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Arda Turan'ın Barcelona formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz...

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