Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 13:55,
Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi, sosyal medya sallandı
Medipol Başakşehir tecrübeli futbolcusu Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Uzun süredir eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'ın Başakşehir'le ayrılığının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu...
2017-2018 sezonunun devre arasından Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın bugün itibariyle İstanbul ekibiyle olan macerası sona erdi.
Fatih Terim'in de yaptığı açıklamalarla transfer sinyali verdiği Arda Turan'ın geri dönüşünü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz veto etmişti.
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