Arda Turan'ın sözleri Hasan Şaş'ı çileden çıkardı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi. Arda Turan, devre arasında da olayların merkezindeydi!
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
1 / 16
İşte maç önü ve devre arasından özel detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
2 / 16
Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
3 / 16
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıkmış oldu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
4 / 16
Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
5 / 16
Galatasaray taraftarı maç öncesinde 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir' pankartını astı. Bu pankartın sarı kırmızılı ekibin eski oyuncuları Arda Turan için açıldığı tahmin ediliyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
6 / 16
Galatasaray taraftarı Başakşehir sahaya çıkınca "Cimbom'u satanı biz de sararız" diye bağırdı. Taraftar Emre Belözoğlu'na da küfürlü tezahürat yapınca statta müzik çalındı. Ardından da "Bir sonraki maçımız Beşiktaş ile ceza almamak için lütfen küfürlü tezahürat yapmayalım" anonsu yapıldı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
7 / 16
Maçın devre arasında ise bambaşka bir gerilim ortaya çıktı! İlk yarı bittiğinde soyunma odası koridorunda Arda Turan, hakem Halil Umut Meler'in üzerine giderek "Benimle konuşurken yüzüme bakacaksın. "
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
8 / 16
"Bana bakarak konuşacaksın. Önce İnsan olacaksın" diye bağırması Hasan Şaş'ı çıldırttı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
9 / 16
Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, Arda'nın koridorda yüksek sesle bağırması ve hakem Halil Umut Meler'e tepkisi üzerine sinirlendi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
10 / 16
Arda'ya çıkışan Hasan Şaş " Efendi ol. Ayıp" diye bağırdı. Hasan Şaş'ın öfkesi üzerine araya Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak girdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
11 / 16
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
12 / 16
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
13 / 16
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
14 / 16
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
15 / 16
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL ve Ajanslar