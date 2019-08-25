Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, Cengiz Malgir ve Ajanslar
25 Ağustos 2019 - 00:36,
Arda Turan'ın kardeşi olay çıkardı! Fenerbahçe'nin golünden sonra...
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i son dakikada Nabil Dirar'ın bulduğu golle 2-1 yenmeyi başardı. Ekrana yansımayan anlar foto muhabirlerimizin dikkatinden kaçmadı! İşte Spor Arena farkıyla çok özel kareler ve detaylar...
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe deplasman tribünü Medipol Başakşehir maçında, Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için siyaha bürüdü. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ise üzerinde Emine Bulut yazan siyah tişörtlerle çıktı. Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar Emine Bulut’u unutmadı. Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde ‘Emine Bulut’ yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleyi birlikte izlediler.
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Ali Koç ile tokalaşan Şenol Güneş'in resmiyeti dikkatlerden kaçmadı.
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Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden seyretti...
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EMRE’YE ÇİÇEĞİ GÜMÜŞDAĞ’IN KIZI VE KENDİ OĞLU VERDİ
MAÇ öncesinde seremoni başlamadan geçen sezon Başakşehir forması giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na çiçek verildi. Emre çiçeği, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kızı Sena Gümüşdağ ve kendi oğlu Ömer Akif Belözoğlu’ndan aldı.
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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na maç öncesi Başakşehirli bir kız taraftar çiçek verdi. Öte yandan Belözoğlu, Arda Turan’ın daveti ile Başakşehirli oyuncuların takım fotoğrafında yer aldı. Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’na eski takımı Medipol Başakşehir’den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı ile Belözoğlu'nun oğlu sahaya çıktı. Gümüşdağ'ın kızı, tecrübeli oyuncuya çiçek vererek, “Emre abi sen Fenerbahçeli’sin ama oğlun Ömer Başakşehirli” dedi. Öte yandan Arda Turan’ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.
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Hakem Halil Umut Meler, ilk yarının bitiş düdüğünü çaldıktan sonra sahada ufak bir gerginlik meydana geldi. Fenerbahçeli Ozan Tufan ile, Başakşehir'in golcüsü Enzo Crivelli arasında gerilim meydana gelirken, araya giren futbolcular olayın büyümesini engelledi.
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Ersun Yanal'ın, 2. goldeki sevinçte kafasına dirsek geldi ve bir anda acı içerisinde kafasını tuttu.
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Fenerbahçe'nin son dakika golünden sonra tribünde olayların çıkması dikkat çekti.
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Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, Fenerbahçe’nin 2. Golünden sonra bulunduğu tribünde sevinen Fenerlilere tepki gösterdi..
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Çıkan olaylarda Turan, polislerin arasında kaldı.
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Emre Belözoğlu, maç sonunda eski takım arkadaşı Caiçara'yı böyle teselli etti.