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Futbol

Arda Turan'ı Barcelona'da bitiren olay! Büyük plan ortaya çıktı...

Barcelona'da Arda Turan'ın gidişi medyada büyük yankı bulurken, Katalanlar'ın bu kararı vermesinin altında büyük bir planın yattığı ortaya çıktı...

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Dünya devi Barcelona, Arda Turan'ı Atletico Madrid'den büyük umutlarla almıştı. Luis Enrique'nin zaman zaman şans verdiği milli futbolcu, İspanyol teknik adamın gidişiyle adeta tepetaklak oldu.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamadığı için ayrılma kararı alan Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferiyle ilgili perde arkasındaki gelişmeler...

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Ernesto Valverde, sezon planlaması içinde Arda Turan'ın yeri olmadığını söyledi ve ona 1 dakika bile süre vermedi. Öte yandan ocak ayı transfer stratejisi doğrultusunda Arda Turan ile birlikte 10 futbolcu resmen satışa çıkarıldı.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Maliyeti 160 milyon Euro'yu bulan Coutinho transferinin ardından maaşı yüksek olan ve verim alınamayan isimler satışa çıkarıldı. Öte yandan önümüzdeki sezon Antoine Griezman' için 100 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkaran Katalanlar, kaynak yaratmak için eldeki oyuncuları elden çıkarma yoluna gitti. Barça, Griezmann'ı da alarak rüya takımını kurmak istiyor. İşte Arda Turan ile birlikte gözden çıkarılan 10 futbolcu ve onlarla ilgilenen kulüpler...

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Arda Turan

İlgilenen takımlar: Galatasaray, Medipol Basakşehir, Beşiktaş

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Javier Mascherano

İlgilenen takımlar: Hebei China Fortune

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Paco Alcacer

İlgilenen takımlar: Everton

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Aleix Vidal

İlgilenen takımlar: Sevilla

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Gerard Deulofeu

İlgilenen takımlar:Inter Milan, Napoli

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Jose Arnaiz

İlgilenen takımlar: Arsenal ve birkaç İngiliz kulübü

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Andre Gomes

İlgilenen takımlar: Tottenham

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - Hürriyet Arşiv
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Denis Suarez

İlgilenen takımlar: Napoli

Arda TuranBarcelonaBaşakşehirSüper Lig

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