Arda Turan'ı Barcelona'da bitiren olay! Büyük plan ortaya çıktı...

Ernesto Valverde, sezon planlaması içinde Arda Turan'ın yeri olmadığını söyledi ve ona 1 dakika bile süre vermedi. Öte yandan ocak ayı transfer stratejisi doğrultusunda Arda Turan ile birlikte 10 futbolcu resmen satışa çıkarıldı.
Maliyeti 160 milyon Euro'yu bulan Coutinho transferinin ardından maaşı yüksek olan ve verim alınamayan isimler satışa çıkarıldı. Öte yandan önümüzdeki sezon Antoine Griezman' için 100 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkaran Katalanlar, kaynak yaratmak için eldeki oyuncuları elden çıkarma yoluna gitti. Barça, Griezmann'ı da alarak rüya takımını kurmak istiyor. İşte Arda Turan ile birlikte gözden çıkarılan 10 futbolcu ve onlarla ilgilenen kulüpler...