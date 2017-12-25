Arda Turan'dan Beşiktaş mesajı! Tolga Zengin...

BEŞİKTAŞ ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirecek gibi görünüyor.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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İlk olarak 3 ay önce anlaşmaya vardığı Vida'ya resmi imzayı attırması beklenen Siyah Beyazlılar bir bomba daha patlatıyor...
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı.Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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Yemekten ilk olarak Beşiktaş'ın eski genel menajeri ve yorumcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin Arda ile fotoğraf paylaşarak 'Come to Beşiktaş' mesajını yazdı.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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İlerleyen saatlerde bu kez Arda, Beşiktaş'a transfer olacağı sinyalini verircesine yemekte bulunan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin ile olan fotoğrafını paylaştı ve 'kaptan-can' yazdı. Bu fotoğrafın hemen ardından da Tolga Zengin, Arda ile olan fotoğrafını paylaşıp 'kardeşim candır' dedi.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. Arda'nın dün akşamki yemekte küçük bir hayranı ile çekildiği fotoğrafta verdiği kartal pozu da bu transferin gerçekleşme olasılığını artırdı.
DHA - Fotoğraflar: Instagram, Arşiv
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Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.