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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18 Şubat 2019 - 21:11,

Arda Turan'dan alkışlanacak hareket

Süper Lig'in kapanış maçında Antalyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir'de Arda Turan, yaptığı hareketle büyük takdir topladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu.

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Müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Turan, maçın 19. dakikasında alkışlanacak bir harekete imza attı.

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Arda Turan, Antalyasporlu futbolcu Nazım Sangare ile ikili mücadeleye girdi.

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Sangare'nin vurduğu top, Arda'ya çarpıp taça çıkarken, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, atışı Başakşehir'e verdi.

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Bu karara büyük tepki gösteren Nazım Sangare, Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

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Arda Turan ise topun kendisinden çıktığını belirterek hakem Kalkavan'a taç atışının Antalyaspor'a verilmesi gerektiğini söyledi.

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Ancak Kalkavan, kararını değiştirmedi ve taç atışını konuk ekip Başakşehir'e verdi. 

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Taç atışı için köşeye giden Arda Turan, büyük fair play örneğine imza attı. 

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Arda, taç atışında topu direkt olarak auta göndererek, hakemin yanlış kararı sonrasında topu rakip Antalyaspor'a verdi.

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Yıldız oyuncunun bu hareketi takım arkadaşları ve rakip oyuncuların takdirini aldı.

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