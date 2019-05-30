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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
30 Mayıs 2019 - 12:28,

Arda Turan'a piyango! Dünya devi...

Sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan Arda Turan ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcunun yeni rotası belli oldu. İşte detaylar...

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Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu.

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Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye razı.

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Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti.

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Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor.

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Başakşehir'in 1 sezon daha kiralama hakkı da var ama bu söz konusu değil...

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Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.

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Tüm bunlar yaşanadursun transferde flaş bir gelişme yaşandı ve Arda Turan'a adeta piyango vurdu.

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Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile de ismi geçen Arda'ya dünya devinin talip olduğu öğrenildi.

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O ekip Inter! Eğer İtalyan ekibi Barcelona ile anlaşırsa, Arda yeniden eski günleri dönmek için Inter'in teklifine sıcak bakıyor.

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Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.

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32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik tehdit ve hareketi nedeniyle PFDK'dan 16 maç men cezası aldı.

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Tahkim Kurulu Arda Turan'ın 16 maçlık cezasında indirim yaparak 10'a indirmişti.

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Arda Turan'ın Barcelona kariyerindeki golleri...

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