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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
23 Aralık 2018 - 12:26,

Arda Turan'a büyük tepki

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta Arda Turan mücadeleye damga vurdu.

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Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça Arda Turan damga vurdu

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Arda Turan'ın maçın 67. dakikasında taç çizgisinin yanında attığı pas sosyal medyayı da salladı.

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İşte Arda Turan'a gösterilen tepkiler;

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Mücadelenin 87. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu Welinton ile ikili mücadeleye giren Arda Turan yerde kaldı. Welinton kırmızı kart gördüğü pozisyon için de Arda Turan'a büyük bir tepki vardı.

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Lider Akdeniz'de cepten yedi!

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

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