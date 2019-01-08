Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Arda Turan'a 207 milyonluk büyük şok! Dibi gördü...
Medipol Başakşehir'in yıldız ismiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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İşte geçen sene magazinsel olaylarla gündeme gelen Arda Turan ile ilgili ortaya çıkan o gerçek...
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Transfermarkt'ta futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Yeni verilerde en dikkat çeken isim son dönemde yaşadığı olaylarla tepki toplayan Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan oldu. Tranfermarkt'ın güncellediği yeni verilere göre oyuncuların piyasa değerleri şöyle değişti:
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Değerini 6.5 milyon Euro'ya çıkaran Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, 12. sıraya yükseldi.
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Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci de 16. sıraya yükseldi ve değerini 5 milyon Euro'ya çıkardı.
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Beşiktaş'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz 18. sıradan 29. sıraya geriledi. Yıldız oyuncunun değeri 3.5 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya düştü.
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En büyük düşüş ise oynadı futboldan çok sosyal özel yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Arda Turan'da yaşandı. Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı ve Transfermarkt'ta 35 milyon Euro piyasa değerine kadar yükselen yıldız oyuncu dibi gördü.
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Son listede 16. sırada yer alan ve değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Arda Turan bir şok daha yaşadı. 31 yaşındaki futbolcunun değeri 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü ve 46. sıraya geriledi.
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Deneyimli ismin en yüksek piyasa değeri ile güncel piyasa değeri arasında 33.5 milyon Euroluk (207 milyon TL) bir fark oluştu.
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Arda Turan bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyebildi ve skora katkıda bulunamadı. (Fotomaç)
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