Bu da oldu... Arda Turan yumurta işine girdi!

Medipol Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralık olarak transfer olan Arda Turan, Galatasaray taraftarları tarafından sosyal medyada yoğun tepki görmüştü.
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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Bu olayın ardından Arda Turan cephesinden ilginç bir hamle geldi... İşte o detay:
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun geçmişte "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam." sözünden dolayı sarı kırmızılı taraftarlar Arda'ya sosyal medya üzerinde yoğun tepki almıştı.
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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Özellikle Galatasaray taraftarları, Arda'nın resmi twitter hesabında "UNFArda" hashtagiyle kampanya başlatarak yıldız futbolcuyu takipten çıkardılar. Başlatılan bu kampanya sonrası Arda Turan'ın twitter hesabındaki takipçi sayısında hızla düşüş yaşandı.
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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TAKİPÇİ SAYISINDA HIZLA DÜŞÜŞ
Arda Turan'ın 14 Ocak tarihinde başlatılan kampanya sonrası saat 14:43 itibariyle twitter'da 2 milyon 195 bin 675 olan takipçi sayısı akşam 19:20 itibariyle 2 milyon 183 bin 650'ye geriledi.
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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Öğle saatlerinde başlatılan kampanya sonrasında yarım saatte Arda Turan'ın takipçi sayısında yaklaşık 2.500 civarında düşüş yaşandı.
Spor Arena - Fotoğraflar: Twitter, arşiv ve ajans
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HAVADAN BİNLERCE TAKİPÇİ...
Bu gelişmelerin ardından Arda Turan'ın sosyal medya hesabını yönetenlerden yumurta takipçi hamlesi geldi. Binlerce takipçi satın alınan hesap için düşüşe önlem alındı. Arda'nın, son haliyle twitter'daki takipçi sayısı 2 milyon 176 bin 171 takipçisi bulunuyor.