Roma'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder yanıtı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hürriyet Muhabiri Ahmet Ercanlar, Sabah Gazetesi Muhabiri Mehmet Özcan ve Milliyet Muhabiri Serdar Sarıdağ, Sporx.com'un "Futbol Masası" isimli programında futbol gündemini tartıştı. Ortaya çarpıcı gerçekler çıktı... İşte muhabirlerin sözlerinden önemli satırbaşları...
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İşte o konuşmalardan öne çıkanlar...
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"KOCAMAN BEŞİKTAŞ'IN HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"
Ahmet Ercanlar: "Fenerbahçe, Beşiktaş maçını da kaybetmez. Keşke Beşiktaş as takımla oynasa. As takımla oynansa, Fenerbahçe çok daha rahat kazanırdı, daha motive olurdu. Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın her şeyi kontrol altına aldığını düşünüyor, buna federasyon da dahil. Öyle enteresan bir düşüncesi var. Aykut hoca 7-8 hafta önce lig 72'lerde bitecek demişti. Bütün takımlar dengesini buldu aslında. Son haftalarda çok zor puan kaybedecekler ve kafa kafaya sonlanacak gibi gözüküyor. Ülke futboluna biraz heyecan gelsin."
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Ahmet Ercanlar: "Fenerbahçe'ye 700 bin euroya Visca'yı önerdiler, alınmadı. Nani yerine Visca'yı alsalardı, dalga geçerlerdi. Cengiz'i, Çağlar'ı önerdiler Fenerbahçe'ye, alınmadı. Fenerbahçe şu anda almaya çalışsa, Alex'i 70 milyon dolara, Anelka'yı 50 milyon dolara alamaz. Hakim Ziyech'i Ajax 20-25 mlyon Euro'nun altında vermez, zaten 11 milyon Euro'ya aldı. FFP anlaşması da varken, 11'e satsalar bile Fenerbahçe alamaz. 15-20 milyon Euro'ya bir oyuncuyu satarsa, o zaman o fiyatlara birini alabilir."
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Ahmet Ercanlar: "Bu kongre Fenerbahçe tarihine geçecek. Bir taraf lehine farklı bitecek bence. Ali Koç bir sermaye girişi yapacağını söyledi. Başkan olursa, SPK'nın buna izin vermesi gerekiyor. Sponsor bulacağını da söyledi. "Galatasaray'ın şampiyon olması Aziz Yıldırım'ı olumsuz etkiler. Bu konuda zaten eleştiri var. Başkanlığı etkiler. Fenerbahçe'nin şampiyon olması ise kongre sürecini çok etkilemez. Aziz Yıldırım bu seçimde stratejistlerle çalışıyor. Aziz Yıldırım, benim çevremde kimse Ali Koç hakkında olumsuz konuşamaz diyor. İki taraf da böyle mesajlar veriyor, bu olumlu bir durum."
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MEHMET ÖZCAN: ROMA CENGİZ'İ G.SARAY'A VERMEDİ
Mehmet Özcan: "Galatasaray'a Cengiz'i (Ünder) devre arasında istedi. Monchi, 15 milyon euro yatırım yaptık ve gönderirsek bunu anlatamayız demiş. Sezon sonuna kadar bekleme kararı aldılar ve karşılığını da buldular."
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Mehmet Özcan: "Faruk Süren'in aday olacağını düşünmüyorum, biraz nabız yokluyor. Öne çıkardıkları aday Ali Dürüst ama o da kolay kolay bu toplara girmiyor. İkinci bir Cengiz - Özbek kapışması bekliyorum."
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Mehmet Özcan: "Arda para bile konuşmadan Galatasaray'a gelmeyi kabul etti ama Barcelona ekstra para istemesin diye transfer son güne bırakıldı. Sonra tepkiler yüzünden Arda'ya seni almıyoruz dendi ve 6 ayına mal olundu."
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Mehmet Özcan: "Arda samimiyetsiz olacağını hissettiği için Fatih Terim'in yanına gitmedi. Aşağılamak gibi algılanmasın ama ben İlyas Salman'ın bir filmi vardı, yükselir sonra düşerdi. Arda'yı ona benzetiyorum. Mossoro kadar oynayamadı. Galatasaray Başakşehir'den sabaha kadar gol yemezdi. Defans tedbirlerini iyi aldı hoca. Denayer ve Donk hamleleri tuttu. Ben Denayer'de biraz şaşırmıştım. Donk hamlesi psikolojik açıdan çok tuttu."
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Serdar Sarıdağ: "Fenerbahçe derbisinde Larin'i 11'de görebiliriz, ciddi bir rotasyon görebiliriz. Larin'in son vuruşları çok iyi. Pektemek ile birlikte 11'de görürsem şaşırmam. Quaresma da hocasına oynamak için baskı yapıyor. Şenol Güneş kararsız."
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Serdar Sarıdağ: "Quaresma'nın takım oyunu oynayarak taraftara kendisini affettirmek gibi bir isteği var. Maç temposu farklı ama etkili bir oyuncu. Quaresma'nın Kadıköy'deki bir sıkıntısı Galatasaray derbisine de yansıyabilir."