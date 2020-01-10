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Futbol
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 09:42, /

Arda Turan sürprizi! G.Saray'ın ilk 11'inde...

Arasının açık olduğu Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından devre arası transferinde Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Başakşehir ile olan sözleşmesini ne karşılıklı olarak feshetmişti. Özellikle bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray imza atması beklenmişti.

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İspanya'dan ise Galatasaray ve Arda Turan ile ilgili ilginç bir yazı geldi!

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Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, birçok ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka isimlerle başlamış, kadrosunu baştan aşağı yenilemişti.

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Ryan Babel, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi gibi dünyaca ünlü yıldızlarla yeni sezona başlayan sarı-kırmızılılar beklentileri karşılayamayarak ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde 27 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

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Bu sonuç sonrası ara transfer dönemini işaret eden tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, "Şartlar ne olursa olsun, gemiyi Ocak'a en iyi şekilde yanaştıracağız" diyerek ocak ayı sonrasında daha farklı bir tablo çizeceklerinin sinyalini vermişti.

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Tüm bu gelişmeler sonrası birçok isim Galatasaray için yazılıp çizilirken sarı-kırmızılılar dünya basınında odağında. İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca Gazetesi yazarlarından Christian Ricardo Gonzalez Villate, 2. yarı için Galatasaray'ın "ideal" kadrosunu kurdu. Villate'nin oluşturduğu kadro herkesi şaşırttı. İşte o kadro...

6FERNANDO MUSLERA

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın 2011/12 sezonundan bu yana formasını giyen Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera sarı-kırmızılıların değişmeyen en istikrarlı isimlerinden. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı formayı bu güne dek 463 giydi. Hatta 1 de gole imza attı.

7JEISON MURILLO

JEISON MURILLO

Galatasaray'ın stoper için düşündüğü alternatif isimlerden olan Murillo'nun ismi son günlerde sıkça yazılıp çiziliyor. Sarı-kırmızılı cepheden bu transfere dair henüz resmi bir açıklama gelmese de Villate'nin 'ideal kadroda' bu isme yer vermesi dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor. Bu transferle alakala geçtiğimiz günlerde oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği yönünde haberler çıkmış ancak Murillo'nun menajeri "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil" şeklinde bir açıklama yaparak söylentileri yalanlamıştı.

8MARCELO SARACCHI

MARCELO SARACCHI

Galatasaray'ın Alman kulübü Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi şüphesiz taraftarın performansını en çok merak ettiği isim. 21 yaşındaki sol bek bu sezon Leipzig formasıyla 7 mücadeleye çıkarken 1 de gol kaydetmişti.

9MARIANO

MARIANO

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan 2017/18 sezonunda kadrosuna kattığı Mariano takımdan gönderilecek kafilesine ismi sıkça yazılan isimlerdendi. Özellikle Linnes'in lisansının tekrar çıkarılmasının ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun Villate'nin kurduğu kadroda yer alması dikkat çeken bir diğer detay..

10JEAN MICHAEL SERI

JEAN MICHAEL SERI

Seri'de, Mariano gibi takımdan gönderilecek isimler arasında gösteriliyordu ancak Seri'de sezonun ikinci yarısında Villate'ye göre kadrodaki yerini alacak isimlerden..

11MARIO LEMINA

MARIO LEMINA

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, yaz döneminde transfer edilen oyuncular arasında en çok Mario Lemina'yı beğendi. Gabonlu futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik ekip, Lemina'nın tekrar kiralanmasını istedi..

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HENRY ONYEKURU

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim eski öğrencisi Henry Onyekuru'nun tekrar alınmasını talep etmiş ve sarı-kırmızılı kurmaylar Nijeryalı oyuncuyu Monaco'dan kiralamıştı. 2018/19 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Onyekuru bu dönemde çıktığı 44 mücadelede takımına 16 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Nijeryalı golcü için büyük umutlar besliyor..

13SOFIANE FEGHOULI

SOFIANE FEGHOULI

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Feghouli ikinci yarı bambaşka bir performansla taraftarın tekrar gözüne girmeyi hedefliyor.

14ARDA TURAN

ARDA TURAN

Şüphesiz Villatte'nin oluşturduğu kadroda en çok dikkat çeken isim Arda Turan... Son günlerde kendisi adına kötü günler geçiren Turan, kulübü Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş, ardından bonservisini elinde bulunduran kulübü Barcelona yaptığı açıklamada geri dönmesi söz konusu değil diyerek kapıları kapatmıştı. Alt yapısından yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a tekrar gelişi de yılan hikayesine dönen tecrübeli oyuncunun Villatte'nin kurduğu kadroda kendisine yer vermesi dikkat çekti..

15FALCAO

FALCAO

Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao yaşadığı sakatlıklar sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Falcao için de birçok transfer söylentileri çıksa da İspanyol gazeteci ilk 11'de kendisine yer verdi. (Fotomaç)

16İŞTE VILLATTENİN İDEAL 11İ

İŞTE VILLATTE'NİN İDEAL 11'İ

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