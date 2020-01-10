Arda Turan sürprizi! G.Saray'ın ilk 11'inde...

JEISON MURILLO Galatasaray'ın stoper için düşündüğü alternatif isimlerden olan Murillo'nun ismi son günlerde sıkça yazılıp çiziliyor. Sarı-kırmızılı cepheden bu transfere dair henüz resmi bir açıklama gelmese de Villate'nin 'ideal kadroda' bu isme yer vermesi dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor. Bu transferle alakala geçtiğimiz günlerde oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği yönünde haberler çıkmış ancak Murillo'nun menajeri "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil" şeklinde bir açıklama yaparak söylentileri yalanlamıştı.