Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 09:42,
Arda Turan sürprizi! G.Saray'ın ilk 11'inde...
Arasının açık olduğu Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından devre arası transferinde Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Başakşehir ile olan sözleşmesini ne karşılıklı olarak feshetmişti. Özellikle bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray imza atması beklenmişti.
Ryan Babel, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi gibi dünyaca ünlü yıldızlarla yeni sezona başlayan sarı-kırmızılılar beklentileri karşılayamayarak ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde 27 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
Tüm bu gelişmeler sonrası birçok isim Galatasaray için yazılıp çizilirken sarı-kırmızılılar dünya basınında odağında. İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca Gazetesi yazarlarından Christian Ricardo Gonzalez Villate, 2. yarı için Galatasaray'ın "ideal" kadrosunu kurdu. Villate'nin oluşturduğu kadro herkesi şaşırttı. İşte o kadro...
JEISON MURILLO
Galatasaray'ın stoper için düşündüğü alternatif isimlerden olan Murillo'nun ismi son günlerde sıkça yazılıp çiziliyor. Sarı-kırmızılı cepheden bu transfere dair henüz resmi bir açıklama gelmese de Villate'nin 'ideal kadroda' bu isme yer vermesi dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor. Bu transferle alakala geçtiğimiz günlerde oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği yönünde haberler çıkmış ancak Murillo'nun menajeri "Murillo'nun Galatasaray'a gitmek istediği doğru değil" şeklinde bir açıklama yaparak söylentileri yalanlamıştı.
MARIANO
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan 2017/18 sezonunda kadrosuna kattığı Mariano takımdan gönderilecek kafilesine ismi sıkça yazılan isimlerdendi. Özellikle Linnes'in lisansının tekrar çıkarılmasının ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun Villate'nin kurduğu kadroda yer alması dikkat çeken bir diğer detay..
MARIO LEMINA
Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, yaz döneminde transfer edilen oyuncular arasında en çok Mario Lemina'yı beğendi. Gabonlu futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik ekip, Lemina'nın tekrar kiralanmasını istedi..
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