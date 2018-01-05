Arda Turan için müthiş iddia! Başakşehir derken...
Ara transferde Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli yıldız yeni takımına imzaya hazır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın hangi takıma gideceği merak konusu... Barcelona'da bu sezon formayaya hasret kalan ve yedek kulübesinde dahi oturmakta zorlanan Arda Turan için müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın transferi hakkındaki son gelişme şu. Barcelona forması giyen milli oyuncunun seçeneklerini 3'e indirdiği ancak takımdan ayrılmama fikrini de göz ardı etmediği belirtildi. Ancak, Barcelona cephesi, Arda ile yolları ayırmakta kararlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un, milli oyuncunun transfer seçeneklerini 3 takıma indirdiği; bu ekiplerin Beşiktaş, Everton ve Milan olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Söz konusu 3 takımın, Arda Turan'a iyi tekliflerin yanı sıra ilk 11'de oynama fırsatı sunabileceği öğrenildi. Gözler ise yapılacak son görüşelere çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Medipol Başakşehir ile de adı anılan ancak bu transferin çok zor olduğu öğrenilen milli futbolcu kendisiyle ilgili son kararı bu hafta içinde yapılacak son görüşmelerin ardından verecek. (Ajansspor)