Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Arda Turan için flaş iddia! Sözleşmesindeki o madde...
İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın bu transferiyle ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Devre arası transfer döneminde 2,5 yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından El Mundo Deportivo, milli futbolcunun transferiyle ilgili bir maddeyi açıkladı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Haberde, yapılan transfer açıklamasında Arda'nın UEFA'nın belirlediği transfer dönemleri içerisinde başka bir kulübe transferi konusunda hak sahibi olduğunun ve bunun duyurulmadığı kaydedildi. İddiaya göre saklı tutulan bu maddenin yanında Barcelona, Arda'nın Başakşehir'de gösterdiği performansa göre bonuslar da elde edecek.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtilirken Mundo Deportivo bunların dışında bilinmeyen bir detayı daha ortaya attı. Buna göre Barcelona, Arda Turan için bu 2,5 yıllık süre zarfı içerisinde başka bir takımdan gelen transfer teklifini kabul edebilir.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Arda'nın ise kabul edilen bu transfer teklifini yapan kulüpte forma giymeyi reddetme hakkı bulunmuyor. Yani Arda Turan, Barcelona'nın transfer teklifini kabul ettiği takıma gitmeme gibi bir şansı yok.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bu madde bir örnekle de açıklandı. Örnek olarak Ocak 2017'de 30 milyon Euro'luk teklif yapan Çin kulüpleri bir kez daha harekete geçerse ve Barcelona'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda Arda gitmek zorunda. Ancak böyle bir transferin bu yaz gerçekleşmesi durumunda Medipol Başakşehir'in elde edilen transfer gelirinin yüzde 20'sini, sonraki sezon satılması durumunda satılması durumunda ise yüzde 25'lik pay elde edileceğini kaydedildi.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ayrıca Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Barcelona'ya 300 bin Euro'luk bonus ödeyeceği de bildirildi. İspanya'ya transferinden önce Süper Lig'de son olarak 20 Mayıs 2011'de Atiker Konyaspor'a karşı forma giyen Arda Turan, 2 bin 438 gün sonra yeniden sahaya çıkmıştı. Başakşehir'in Bursaspor'u 3-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren Arda, yeni kulübüyle ilk maçında golle buluşarak 2 bin 470 gün sonra Süper Lig'de gol atma sevinci de yaşamıştı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Derbide meşaleler böyle içeri sokulmuş! İzlemek için videoya tıklayınız...