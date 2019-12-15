Arda Turan gemileri yaktı! Galatasaray'dan alacağı ücret...

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve özel yaşamının yanı sıra futboluyla da eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan için son dakika gelişmesi... Tecrübeli oyuncu transferiyle ilgili bombayı sonunda patlattı! İşte Arda Turan'ın Galatasaray bombası ve alacağı paraya dair ayrıntılar...
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Ara transfer dönemi yaklaşırken son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanmaya devam ediyor...
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Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan için Barcelona, 'Takıma gelmese de olur' kararı vermişti.
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İNDİRİME GİTMİŞTİ
Hatta Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye dahi razı olduğu konuşuluyordu.
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Öte yandan tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.
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BAŞAKŞEHİR DE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!
Ancak performansı, beklentilerin altında kalan Arda, turuncu mavililerin de planlarında da yok.
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Bir başka detay da şu; Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
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Arda Turan, karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafları olay olmuştu.
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Terim'in elini öpen Turan'ın devre arası transfer döneminde yani ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti.
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Konuyla ilgili Arda Turan'dan gündeme bomba gibi düşen bir hamle geldi.
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Başakşehir'den aldığı yıllık 4 milyon euro'luk maaşını 2 milyon euro'ya düşüren Arda, Galatasaray için de bir indirime gitmesi gerekiyordu.
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"MAAŞIMI SİZ BELİRLEYİN"
Arda bunu kabul etti. Ve Galatasaray'dan alacağı ücreti sarı kırmızılıların belirlemesine dahi müsaade etme kararı aldı. (Fotomaç)