Arda Turan geldi, ilk olay çÄ±ktÄ±! Sosyal medya krizi...
Arda Turan'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray camiasÄ±nÄ±n nasÄ±l tepki vereceÄŸi merak ediliyordu. Milli futbolcu ile sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda sebebi bilinmeyen bir gerilim ortaya Ã§Ä±ktÄ±! Ä°ÅŸte detaylar...
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Arda Turan'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray camiasÄ±nÄ±n nasÄ±l tepki vereceÄŸi merak ediliyordu. Milli futbolcu ile sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda sebebi bilinmeyen bir gerilim ortaya Ã§Ä±ktÄ±! Ä°ÅŸte detaylar...
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Fatih Terim, sabah gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Arda Turan konusu ile ilgili "Vallahi kimseyle bir derdim yok. GeÃ§miÅŸ, yaÅŸanmÄ±ÅŸ mevzulara zaman yok. Hepimiz iÅŸimize bakalÄ±m. Allah herkesin iÅŸini rast getirsin" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Fakat Arda Turan'Ä±n GalatasaraylÄ± bazÄ± sporcularla arasÄ±ndaki gerilim su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.
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SELÃ‡UK Ä°NAN'I SOSYAL MEDYADAN SÄ°LDÄ°
Arda Turan BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada ilginÃ§ hamleler yaptÄ±. BaÅŸakÅŸehir'in yeni transferi Arda Turan'Ä±n geliÅŸiyle Instagram'da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir kriz Ã§Ä±ktÄ±. Arda Turan, Instagram'da eski takÄ±m arkadaÅŸÄ± ve Galatasaray'Ä±n kaptanÄ± SelÃ§uk Ä°nan'Ä± takipten Ã§Ä±kardÄ±. Sosyal medyayÄ± fazla kullanmayan SelÃ§uk ise Arda'yÄ± hala takipte. Bu hamlenin ardÄ±ndan G.Saray kaptanÄ± sert bir tepki ortaya koydu.
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KAPTAN AÄžIRLIÄžINI KOYDU
Bunun Ã¼zerine Galatasaray'Ä±n UruguaylÄ± kalecisi Fernando Muslera da Arda'yÄ± Instagram'dan sildi. Arda Turan'Ä±n BaÅŸakÅŸehirli arkadaÅŸlarÄ±nÄ± takibe almasÄ± dikkat Ã§ekerken, eski dostlarÄ±nÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karmasÄ± dikkat Ã§ekti. BaÅŸakÅŸehirli futbolcuya tepki bununla sÄ±nÄ±rÄ± kalmadÄ±.
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Arda Turan'Ä±n Galatasaray'da en yakÄ±n olduÄŸu isimlerden biri SelÃ§uk Ä°nan'dÄ±. SelÃ§uk'un Galatasaray'a gelmesine Ã¶nayak olan isimlerden olan Arda, Ä°spanya'da oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde de takÄ±m arkadaÅŸÄ±na destek vermiÅŸti. SelÃ§uk Ä°nan'Ä±n formsuzluÄŸu yÃ¼zÃ¼nden eleÅŸtirildiÄŸi dÃ¶nemlerde Turan televizyonlarda ve sosyal medyada Ä°nan'a destek verilmesi yÃ¶nÃ¼nde mesajlar vermiÅŸti.
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IÅžIL ALBEN'DEN METÄ°N OKTAY'LI GÃ–NDERME
Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± ve sembol ismi IÅŸÄ±l Alben'dan Arda Turan'a olay bir gÃ¶nderme geldi. Instagram hesabÄ±ndan Metin Oktay'Ä±n "Bizi sevenleri Ã¼zmeyelim baba" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸan Alben'in BaÅŸakÅŸehir'e transfer olan Arda'yÄ± kast ettiÄŸi tahmin ediliyor.Â
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Ä°ÅŸte Alben'in mesajÄ±...
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Bu olaylarÄ± gÃ¶ren GalatasaraylÄ± taraftarlar sosyal medyada kÃ¼melenerek Arda Turan'Ä± topluca takipten Ã§Ä±karma furyasÄ± baÅŸlattÄ±. #UnfArda hasthagi etrafÄ±nda toplanan taraftarlar yÄ±ldÄ±z oyuncuya tepkilerini belirttiler.