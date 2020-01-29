'Arda Turan, Galatasaray'da iktidar kavgasının kurbanı oldu'

CV’si böyle bir teknik direktörle aynı yağmurda yürümek kolay bir şey değil. Yürürsünüz ama çok da ıslanırsınız. Olur böyle ufak tefek dirsek vurmalar. Ama benim görebildiğim, bunlar o dengeyi bozacak büyüklükte değil. Şansları da şu. Biri sakin ego, öteki nörotik, daha doğrusu kinetik ego. Biri yönetime aklı hakim kılabilir, öteki sahadaki oyuna gerekli olan nörotik enerjiyi sağlayabilir.