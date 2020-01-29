Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 10:11,
'Arda Turan, Galatasaray'da iktidar kavgasının kurbanı oldu'
Hürriyet futbol konseyinde Arda Turan ve Galatasaray konusu masaya yatırıldı.
Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemleri Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Ertuğrul Özkök, Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan Arda Turan krizini değerlendirdi.
Ve işte usta isimlerden Arda Turan - Fatih Terim - Mustafa Cengiz üçgeninde yaşananlara dair cevaplar...
CV’si böyle bir teknik direktörle aynı yağmurda yürümek kolay bir şey değil. Yürürsünüz ama çok da ıslanırsınız. Olur böyle ufak tefek dirsek vurmalar. Ama benim görebildiğim, bunlar o dengeyi bozacak büyüklükte değil. Şansları da şu. Biri sakin ego, öteki nörotik, daha doğrusu kinetik ego. Biri yönetime aklı hakim kılabilir, öteki sahadaki oyuna gerekli olan nörotik enerjiyi sağlayabilir.
UĞUR MELEKE: SUÇLAMA MODUNA GEÇiŞ YAKIŞMADI
İnsanların konuşmasından yanayım, bu tablo benim için rahatsız edici değil yani. Bir başkan elbette görüşlerini dile getirecek, 65 yaşındaki çok deneyimli bir teknik adam da öyle. Fikir ayrılıkları olacak, herkesin her zaman aynı görüşte olması eşyanın tabiatına aykırı.
Bu diyalogda can sıkıcı olan tek şey, nezaket sınırlarının aşıldığı son birkaç gündü. Dışarı bilgi sızdırılması meselesiyle başlayan süreçle sanırım testi kırıldı. Karşıt görüşler zarafet içinde de dile getirilebilir, suçlama moduna geçiş yakışmadı.
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