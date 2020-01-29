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Futbol
Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 10:11, /

'Arda Turan, Galatasaray'da iktidar kavgasının kurbanı oldu'

Hürriyet futbol konseyinde Arda Turan ve Galatasaray konusu masaya yatırıldı.

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Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemleri Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Ertuğrul Özkök, Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan Arda Turan krizini değerlendirdi.

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Soru: G.Saray’da Mustafa Cengiz ile Fatih terim arasında Arda Turan için yaşanan söz düellosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cengiz’in ‘eleman’ imasında bulunması çok konuşuldu...

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Ve işte usta isimlerden Arda Turan - Fatih Terim - Mustafa Cengiz üçgeninde yaşananlara dair cevaplar...

4ERTUĞRUL ÖZKÖK: İKİ TÜR EGO YAN YANA OLABİLİR

ERTUĞRUL ÖZKÖK: İKİ TÜR EGO YAN YANA OLABİLİR

Fenerbahçeliyim ama G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’e sempatim var. Duruşunu, sükunetini, teknik direktöre karşı mesafesini korumasını beğeniyorum. Öteki tarafta da Fatih Hoca var.

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CV’si böyle bir teknik direktörle aynı yağmurda yürümek kolay bir şey değil. Yürürsünüz ama çok da ıslanırsınız. Olur böyle ufak tefek dirsek vurmalar. Ama benim görebildiğim, bunlar o dengeyi bozacak büyüklükte değil. Şansları da şu. Biri sakin ego, öteki nörotik, daha doğrusu kinetik ego. Biri yönetime aklı hakim kılabilir, öteki sahadaki oyuna gerekli olan nörotik enerjiyi sağlayabilir.

6UĞUR MELEKE: SUÇLAMA MODUNA GEÇiŞ YAKIŞMADI

UĞUR MELEKE: SUÇLAMA MODUNA GEÇiŞ YAKIŞMADI

İnsanların konuşmasından yanayım, bu tablo benim için rahatsız edici değil yani. Bir başkan elbette görüşlerini dile getirecek, 65 yaşındaki çok deneyimli bir teknik adam da öyle. Fikir ayrılıkları olacak, herkesin her zaman aynı görüşte olması eşyanın tabiatına aykırı.

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Bu diyalogda can sıkıcı olan tek şey, nezaket sınırlarının aşıldığı son birkaç gündü. Dışarı bilgi sızdırılması meselesiyle başlayan süreçle sanırım testi kırıldı. Karşıt görüşler zarafet içinde de dile getirilebilir, suçlama moduna geçiş yakışmadı.

8GÜNTEKİN ONAY: GİRİFT BİR DURUM VAR

GÜNTEKİN ONAY: GİRİFT BİR DURUM VAR

Fatih Terim, Galatasaray’da bir teknik adamdan çok daha fazlası. Egosu son derece yüksek bir karakter ve Galatasaray başkanları ile de her zaman sorun yaşadı.

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Normalde başkanlık makamı ve teknik adam arasında yaşanılmaması gereken ve kabul edilmesi söz konusu dahi olmayan hiyerarşik bir durum bu. Ancak Terim’in Galatasaray’da çok güçlü bir figür olması girift bir durum yaratıyor.

10MEHMET ARSLAN: ARDA iKTiDAR KAVGASININ KURBANI OLDU

MEHMET ARSLAN: ARDA iKTiDAR KAVGASININ KURBANI OLDU

Bir defa altını çizeyim. Ne yazık ki iktidar kavgasının kurbanı oldu Arda Turan. Mustafa Cengiz’in kendisi açısından son dereceli başarılı bir basın toplantısı oldu. ‘Galatasaray Başkanı Benim’ dedi ve noktayı koydu.

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Ama teknik direktörüyle arasındaki köprüleri de attı. İkili bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldı. Sınırlar çizildi. Artık zoraki bir birlikte çalışma dönemine girdiler. Bu çatışmanın sonuçlarını saha içi sonuçlar belirleyecek. Fatih Terim kazandıkça güçlenecek.

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