'Arda Turan' engel oldu ama şimdi iş bitiyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2011 yılında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, burada sergilediği performansla Barcelona'ya transfer olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Barcelona, Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 41 milyon euro ödemişti. İspanyol devi transferi "Hoşgeldin Arda" diyerek açıklamıştı.
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İlkay Gündoğan'ın da bundan 3,5 sene önce de adı Barcelona ile anılmıştı.
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Dönemin hocası Luis Enrique'nin Arda Turan ısrarı nedeniyle bu transfer yatmıştı. Ancak İlkay Gündoğan'ın adı yeniden Barcelona ile anılmaya başladı.
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İngiliz ekibi Manchester City forması giyen ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona yolunda.
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Dış kaynaklara göre Barcelona, İlkay transferi için yeniden devreye girdi.
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, yeni sözleşme konusunun belirsiz olduğunu söyleyerek şu sözleri söyledi: ''Man City'de kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim, karar verseydim sözleşmeyi imzalardım. Pep ile çalışmaktan mutluyum ancak bir gün bir karar vermem gerekecek. Şu an 28 yaşındayım ve bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyecek. Sezon sonunda oturup tekrar yönetimle görüşeceğiz''
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İlkay Gündoğan'ın bu sözleri transfer dedikodularını güçlendirdi. Yıldız futbolcunun Barcelona'ya gidip gitmeyeceği ise merak konusu. Deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bu transferi çok istediği bildirildi.
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Konu hakkında konuşan Pep Guardiola ise, ''İlkay ile konuşmaya çalışıyoruz. Sözleşmesini uzatmasını istiyoruz. Ama o istemiyorsa bir şey yapamayız. İlk sezonda 6-7 sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Ancak daha sonra bizim için çok önemli bir oyuncu oldu. Neler olacağını göreceğiz. Görüşmeler sürüyor'' demişti.
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İlkay bu sezon Premier Lig'de 24 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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İlkay Gündoğan 2016 yılında Manchester City'ye transfer olmuştu... (VİDEO)