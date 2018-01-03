« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Arda kararını verdi! Gitmek istediği takım…
Futbol

Arda kararını verdi! Gitmek istediği takım…

İspanyol basını Arda Turan'ın hangi takıma gitmek istediğini yazdı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5

Adı bir süredir Beşiktaş'la da anılan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili İspanyol basını ilginç bir iddia ortaya attı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5

Adı birçok kulüple anılan milli futbolcu Arda Turan'ın yeni rotasını açıkladılar...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5

Barcelona'da bu yıl hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen Arda'nın Serie A devlerinden birine gitmek istediği ortaya çıktı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5

İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Katalan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan milli futbolcu, bu sezon çok kötü günler geçiren Milan'a transfer olmak istiyor.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5

Gazete, yıldız futbolcunun bu isteği karşısında eli kolu bağlı kalan Barça yönetiminin Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arda'yı zarar ederek satmak istemediğini yazdı. (Fanatik)

Arda TuranFutbolİspanya

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER