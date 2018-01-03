Arda kararını verdi! Gitmek istediği takım…

İspanyol basını Arda Turan'ın hangi takıma gitmek istediğini yazdı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Adı bir süredir Beşiktaş'la da anılan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili İspanyol basını ilginç bir iddia ortaya attı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Adı birçok kulüple anılan milli futbolcu Arda Turan'ın yeni rotasını açıkladılar...
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Barcelona'da bu yıl hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen Arda'nın Serie A devlerinden birine gitmek istediği ortaya çıktı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Katalan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan milli futbolcu, bu sezon çok kötü günler geçiren Milan'a transfer olmak istiyor.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Gazete, yıldız futbolcunun bu isteği karşısında eli kolu bağlı kalan Barça yönetiminin Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arda'yı zarar ederek satmak istemediğini yazdı. (Fanatik)