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Arda ilk kez sahaya indi! Ä°dmanda dikkat çeken detay...

Milli futbolcu Arda Turan, imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan Medipol BaÅŸakÅŸehir ile ilk idmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

FotoÄŸraflar: Ajans
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Arda Turan, imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ilk idmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Antrenmanda dikkat Ã§eken bir detay vardÄ±... Ä°ÅŸte idmandan ilk kareler...Â

FotoÄŸraflar: Ajans
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Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki antrenmanÄ± kulÃ¼p baÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ve kulÃ¼bÃ¼n sponsor yÃ¶neticileri de takip etti.

FotoÄŸraflar: Ajans
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Yeni takÄ±mÄ±yla ilk idmanÄ±na Ã§Ä±kan Arda'nÄ±n neÅŸeli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca idman Ã¶ncesi takÄ±mÄ±n tecrÃ¼beli futbolcusu Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Arda Turan, saha iÃ§inde uzun sÃ¼re keyifli bir sohbet gerÃ§ekleÅŸtirdi.

FotoÄŸraflar: Ajans
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Her fÄ±rsatta yan yana gÃ¶rÃ¼len ikilinin Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda da iki tecrÃ¼beli ismin konuÅŸmalarÄ± devam ederken hasret giderdikleri gÃ¶zlendi.

FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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FotoÄŸraflar: Ajans
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Arda TuranBaÅŸakÅŸehirGöksel GümüÅŸdaÄŸAbdullah AvcÄ±Emre BelözoÄŸlu

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