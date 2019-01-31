Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena ÖZEL: Aydın Aguş - Fotoğraflar: Depo Photos, AP, Hürriyet Arşiv
31 Ocak 2019 - 12:37,
Aradan yıllar geçti ama efsaneler hala zirvede!
NBA'de ve dünya basketbolunda uzun yıllar seyrettiğimiz efsane oyuncular, şimdilerde başka rollerde isimlerinden söz ettiriyor.
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Hidayet Türkoğlu'ndan Sabonis'e, Yao Ming'den Naumoski'ye birçok eski basketbolcu, artık ülkelerini yeniden uluslararası platformlarda temsil ediyor. Ama bu kez farklı bir rolde...
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Yakın geçmişte profesyonel basketbolculuktan emekli olan birbirinden yıldız isimler, ülkelerinin basketbol federasyonu başkanlığı görevini yürütüyor.
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Gelin hep birlikte bu isimleri hatırlayalım ve basketbol kariyerlerindeki başarılarına göz atalım...
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Hidayet Türkoğlu - Türkiye
1 kez NBA'de en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü kazandı. 1 kez NBA Finalleri oynadı. Milli formayla Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında gümüş madalya kazandı. 16 sezon NBA'de mücadele etti. Efes Pilsen, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers formaları giydi.
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Arvydas Sabonis - Litvanya
1 kez Euroleague, 2 kez İspanya Ligi, 1 Litvanya Ligi, 1 Dünya Şampiyonluğu, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Zalgiris Kaunas 11 numaralı formasını emekli etti. Zalgiris, Valladolid, Real Madrid, Portland Trail Blazers formaları giymiştir. NBA'de Hall of Fame seçilmiştir. Oğlu Domantas Sabonis şu sıralar NBA'de Pacers forması giyiyor.
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Yao Ming - Çin
NBA'de 8 kez All-Star seçildi. Houston Rockets 11 numaralı formasını emekli etti. 5 sezon Shanghai Sharks (Çin Ligi) ve 9 sezon Houston Rockets formaları giydi. 1 Çin Ligi şampiyonluğu, 1 Çin Ligi MVP'si, 3 kez FIBA Asya Kupası Şampiyonluğu yaşadı. NBA'de Hall of Fame seçildi.
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Petar Naumoski - Makedonya
Efes Pilsen ve Ülkerspor efsanesidir. 2 Euroleague, 1 Koraç Kupası, 2 Yugoslavya ve Türkiye'de ise toplamda 14 kupa kazanmıştır. Efes'teki 7 numaralı forması emekli edilmiştir.
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Andrei Kirilenko - Rusya
NBA'de All-Star oldu. 1 kez Eurobasket MVP, 1 kez Eurolague MVP, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonluğu (Rusya Milli Takımı ile) sevinci yaşadı. Spartak St. Petersburg, CSKA Moscow, Utah Jazz (10 sezon), Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets formaları giydi.
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Jorge Garbajosa - İspanya
İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Şampiyonluğu ve 1 Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1 kez Avrupa'da yılın oyuncusu seçildi. TAU Ceramica, Benetton Treviso, Unicaja, Toronto Raptors, Khimki, Real Madrid formaları giydi.
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Mirza Teletovic - Bosna Hersek
6 sezon NBA'de oynadı. 2 İspanya Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Saski Baskonia, Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks formaları giydi.
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Stojko Vrankovic - Hırvatistan
1 kez Euroleague, 1 kez Yunanistan, 1 kez İtalya, 1 kez Yugoslavya Ligi şampiyonlukları sevinci yaşadı. NBA'de Boston Celtics, Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Clippers formaları giydi.
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Predrag Danilovic - Sırbistan
2 Euroleague, 4 İtalya, 1 Yugoslavya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Virtus Bologna'da forması emekli edildi. NBA'de Miami Heat ve Dallas Mavericks'de oynadı.
Spor Arena ÖZEL
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Karl Anthony Towns'dan maç kazandıran basket!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan 8 maçla devam edildi. İşte gecenin en güzel 3 hareketi...