Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antrenmanda dikkat çeken görüntü! Sürpriz misafir...
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirirken, dikkat çeken görüntüler vardı...
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İşte detaylar...
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.
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Bu mücadelenin ardından Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş ile ilk antrenmanını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
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İdman öncesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla teknik ekip, futbolcular ve TFF Yöneticisi Ali Dürüst, toplu halde basın mensuplarına poz verdi.
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Dün akşam toplanan futbolculardan Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve Sinan Bolat, bugün takıma dahil oldu.
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Sivasspor mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal ise kadrodan çıkarıldı.
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Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Emre Taşdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Sinan Bolat takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde düz koşu koşu yaptı.
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Bu isimler daha sonra çalışmalarına salonda devam etti. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.
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A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk antrenmanında oyuncularını sık sık uyardı.
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Yapılan çift kale maçı zaman zaman durduran deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarla ilgili ikaz etti.
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Hazırlıklarını sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da Riva'da antrenman yapacak.
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Öte yandan, antrenmanı izleyenler arasında Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Akif de yer aldı.
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İşte Milli Takım'ın antrenmanından objektiflere yansıyanlar...