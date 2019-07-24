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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Adem KABAYEL
23 Temmuz 2019 - 21:21,

Antrenmana Terim damgasını vurdu! "Kimse bunu yapmayacak" dedi ve...

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, akşam idmanıyla günü kapatırken, antrenmana Fatih Terim damgasını vurdu.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

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Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift çalışmayla geçirdi.

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Sabah Avusturya Alplerinde yürüyüş yaşan sarı-kırmızılı futbolcular, akşam da sahada antrenman yaptı.

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Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı.

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Futbolcular, daha sonra beşerli ikişer grup halinde el ele tutuşarak dar alanda pas ve çift kale maç yaptı. Bu sırada eğlenceli görüntüler oluştu.

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Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada çift kale taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Selçuk ve Şener katılmadı 

Antrenmana izinli olan Selçuk İnan ile sağ ayak baş parmağında kırık oluşan Şener Özbayraklı katılmadı.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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Taraftarlar, takımı yalnız bırakmıyor 

Galatasaray'ın antrenmanlarına Türk taraftarlar da büyük ilgi gösteriyor.

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Sarı-kırmızılı ekibin Seefeld'de yaptığı antrenmanların tamamına gelen Türk taraftarlar çalışmaları takip etti.

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Futbolseverler, idman sonunda futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çektirerek, onlardan imza aldı.

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Terim'den futbolcularına uyarı 

Deneyimli teknik adam, yapılan taktiksel çalışmada futbolculara önemli uyarılarda bulundu.

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"En zorunu yapıyorsun..."

Terim, önde pres ve baskıyı iyi uygulayıp topu kapan; ancak pas vermekte geç kalan 17 yaşındaki Erencan'ı uyardı.

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Oyunu durduran Fatih Terim, "Evladım muhteşem bir iş yapıyorsunuz. En zorunu yapıyorsun. Önde topu kazanıyorsun; ama sonu... En kolayı yok, haydi Eren! Acele yok Eren, heyecan yok!"

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"Galatasaray'da oynayan futbolcu..." 

Gökay Güney'in basit top kaybı sonrasında çalışmayı durduran Fatih Terim, tüm takımı uyararak "Top kaybetmiyoruz, Galatasaray takımında oynayan futbolcu bu topu kaybetmeyecek" dedi.

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