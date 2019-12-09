Anthony Joshua'nın yeni rakipleri belli oldu! Yenilgisi yok...

Spor Arena Dış Haberler | Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.
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Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.
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Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.
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Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.
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Anthony Joshua, bu tarihi maçın ardından yeni rakiplerini bekliyor.
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Britanyalı boksörün şimdilik iki muhtemel rakibi bulunuyor: Oleksandr Usyk ile Kubrat Pulev.
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Anthony Joshua, Dünya Boks Organizasyonu kemerini korumak için Oleksandr Usyk ile Haziran'a kadar maç yapmak zorunda.
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Ukraynalı boksör, kariyerinde şimdiye dek çıktığı 17 maçın hiçbirini kaybetmedi.
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Bunlardan 13 tanesini nakavtla kazandı.
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Anthony Joshua, Uluslararası Boks Federasyonu kemerini korumak için ise Kubrat Pulev ile dövüşmek zorunda.
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38 yaşındaki Bulgar boksör, kariyerinin tek yenilgisini 2014 yılında Vladimir Klitschko karşısında aldı.
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İkili daha 2017 yılında karşı karşıya gelmişti ancak Pulev, sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı.
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Kurallar gereği 180 gün içerisinde bu iki boksörden biriyle karşılaşmak zorunda olan Joshua, bu kez ülkesinde ringe çıkacak.
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Anthony Joshua'nın muhtemel rakibiyle yapacağı müsabakanın İngiltere'de organize edilmesi bekleniyor.
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Bu ilgi çekici mücadele için öne çıkan mekan ise Tottenham'ın iç saha maçlarını oynadığı yeni stadyumu.
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Daily Mail, Anthony Joshua'nın Haziran'da ayında yapacağı muhtemel maçın Tottenham'ın yeni stadında oynanabileceğini ifade etti.
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İşte Tottenham'ın etkileyici stadından birkaç fotoğraf...