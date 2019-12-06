Boksun iki büyük ismi Andy Ruiz ile Anthony Joshua, ringe yeniden unvan maçı için çıkacak. Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Andy Ruiz ve Anthony Joshua maçı kazanması halinde WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler



ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ 2 BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.



İşte,Andy Ruiz ve Anthony Joshua'nın karşılaşma öncesi demeçleri....