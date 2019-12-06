Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Boks tutkunlarının ilgiyle beklediği Anthony JoshuaAndy Ruiz maçı için artık geri sayım başladı. Aldığı yenilginin rövanşını almak isteyen Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, heyecanla beklenen Joshua Ruiz 2 maçı öncesinden bazı bilgiler
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Boksun iki büyük ismi Andy Ruiz ile Anthony Joshua, ringe yeniden unvan maçı için çıkacak. Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Andy Ruiz ve Anthony Joshua maçı kazanması halinde WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ 2 BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.
İşte,Andy Ruiz ve Anthony Joshua'nın karşılaşma öncesi demeçleri....
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7 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak Joshua ve Ruiz cephesinden dövüş öncesi kızdıran açıklamalar geliyor.
Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti.
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Ruiz, merakla beklenen dövüş öncesi Joshua'ya seslendi.
Meksikalı boksör, Anthony Joshua için şöyle konuştu;
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Onu deli edeceğim. Ring içinde Joshua'yı yerde sürükleyeceğim.
Ben çok sakin kalacağım. Evet, böyle davranacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapacağını düşünmesi gereken kişi o.
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Onun gulyabanisi olabilirim. Tam benim stilime uyuyor. Benim için harika bir rakip.
İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum.
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Anthony Joshua bana yenildiğinde insanlar Joshua'ya noldu diye sorgulamaya başladı. Ama işin aslı benim yumruğumun tadına baktı. O bana en sert vuruşlarını yaptı. Onları aldım ve daha iyisini kendisine vurdum.