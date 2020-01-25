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GeriFutbol Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'den Türkiye itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 10:22, /

Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'den Türkiye itirafı

Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski, Türkiye'ye dönme nedenini açıkladı.

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Antalyaspor'un kadrosuna kattığı Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, transferi sonrasında ilk kez konuştu.

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Alman basınına röportaj veren Podolski, Türkiye'ye dönme nedenini açıkladı. İşte Podolski'nin transfer itirafları....

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Bütün transferlerimde bana uygun yeri seçtim. Bunda da aynısını yaptım. Daha fazla kazanabileceğim teklifler geldi ama ben Antalyaspor'un yaklaşımını çok beğendim ve Antalyaspor'u seçtim.

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Galatasaray ile İstanbul'da iki sene geçirdim. Türklerin ilgisini zaten biliyordum. Çok sayıda Türk arkadaşım var. Antalya harika bir şehir. Neredeyse tüm yıl gökyüzünde güneş var. Ailemin de burada mutlu olacağını hissediyorum.

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Antalyaspor düşmeme yarışı veriyor, bunun farkındayım. Futbol zaten kolay bir oyun değil. Yüzleşmem gereken bir zorluk olarak görüyorum bunu. Eğlenmek ve başarılı olmayı istiyorum. Bu takım daha fazlasını yapabilir.

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Artık 20'li yaşlarımın başında değilim. 34 yaşıma geldim. Barcelona, Real Madrid veya Manchester United teklif yapmadı maalesef.

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Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi çok canlı. Kulüp emin ellerde. Antalyaspor'un belirli bir planı var. Bu yaklaşım beni çok etkiledi.

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Gece 2'de Antalya'ya indik. Havalimanı o saatte bile çok doluydu. Taraftarlara zaten çok düşkün bir insanımdır. O saatte taraftarları görmek çok hoşuma gitti. Gösterdiğim performansla onlara borcumu ödeyeceğim.

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Konyaspor maçında oynamak istiyorum. Zaten Japonya'da oynuyordum 3.5 hafta öncesine kadar. Birkaç yıl daha futbol oynayabileceğimi düşünüyorum.

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