Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'den Türkiye itirafı

Galatasaray ile İstanbul'da iki sene geçirdim. Türklerin ilgisini zaten biliyordum. Çok sayıda Türk arkadaşım var. Antalya harika bir şehir. Neredeyse tüm yıl gökyüzünde güneş var. Ailemin de burada mutlu olacağını hissediyorum.