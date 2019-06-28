Anneden onay! OÄŸuzhan Ã–zyakup ile Melisa AslÄ± Pamuk...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
28 Haziran 2019 - 08:49,

Anneden onay! OÄŸuzhan Özyakup ile Melisa AslÄ± Pamuk...

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu OÄŸuzhan Ã–zyakup'la aÅŸkÄ± evlilik yolunda ilerleyen Melisa AslÄ± Pamuk, ÅŸafak saymaya baÅŸladÄ±.

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GÃ¼zel oyuncu, bedelli askerlik iÃ§in yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r Ã‡orum'da olan aÅŸkÄ±nÄ±n yolunu gÃ¶zlÃ¼yor.

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÅŸkÄ±nÄ±n ablasÄ±yla Ã‡eÅŸme'de tatil yapan 2011 Miss Turkey GÃ¼zeli Pamuk, Ã¶nceki gÃ¼n de annesiyle NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere yansÄ±dÄ±.

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Keyifli halleriyle dikkat Ã§eken Pamuk, askerdeki aÅŸkÄ±yla ilgili sorularÄ± ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

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BombayÄ± ise TÃ¼rkan Pamuk patlattÄ±.

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Takvim'in haberine gÃ¶re; TÃ¼rkan HanÄ±m, askerdeki mÃ¼stakbel damadÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±yla yakÄ±nda nikah masasÄ±na oturacaÄŸÄ± iddiasÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca "Kendi bilecekleri iÅŸ, bir ÅŸey diyemem" sÃ¶zleriyle iliÅŸkiye onay verdiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

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Bunun Ã¼zerine devreye gÃ¼zel oyuncu girdi. Pamuk, annesinin iliÅŸkileri hakkÄ±nda gazetecilere daha fazla detay vermemesi iÃ§in FelemenkÃ§e bir ÅŸeyler sÃ¶yledi.

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GÃ¼zel oyuncunun annesini ikaz etmesi de dikkat Ã§ekti.Â

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Anne Pamuk, kÄ±zÄ±yla Ã¼nlÃ¼ futbolcunun aÅŸkÄ±na onay verdiÄŸini ima etti.Â

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Ã‡orum'da askerlik gÃ¶revini yapan Ã–zyakup'un dÃ¶ner dÃ¶nmez Pamuk'la aile arasÄ±nda yÃ¼zÃ¼k takacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor..

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Dorukhan ve OÄŸuzhan, Quaresma ile Necip'in takÄ±mÄ±nÄ± ÅŸut yarÄ±ÅŸmasÄ±nda maÄŸlup etti. Ä°ÅŸte geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezonda BeÅŸiktaÅŸ antrenman sonundan eÄŸlenceli anlar...

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