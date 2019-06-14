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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Haziran 2019 - 10:13,

Anlaşma sağlandı! Transferi böyle duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Kulüpler anlaştıkları oyuncuları kamuoyuna duyurmaya başladılar.

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Sezonu 4. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Gündemine Yusuf Sarı, John Ogu, Gaston Campi ve Taylan Antalyalı gibi isimler yer alan bordo mavililer sürpriz bir transfere imza atıyor.

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Karadeniz ekbi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ikinci takımında forma giyen Ümit Milli futbolcu Murat Sağlam ile anlaştı.

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Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti.

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Murat Sağlam da instagram hesabından yaptığı uçak bileti paylaşımıyla transfer görüşmesini doğruladı.

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Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor.

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Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.

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Öte yandan Murat Sağlam, Instagram hesabından menajeriyle beraber Trabzon'a geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

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Murat Sağlam'ın menajerliğini daha önce Emre Mor'un da temsilcisi olan Muzzi Özcan yapıyor.

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