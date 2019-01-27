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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor / Fotoğraflar: İHA-AA Spor-DHA
27 Ocak 2019 - 11:48,

Ankara'nın yeni stadı yarın kapılarını açıyor

Eryaman Stadı, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla taraftarlara "merhaba" diyecek. Ankara'nın yeni stadı, mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andırıyor.

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Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

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Allianz Arena'yı andırıyor

Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

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Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu. UEFA ve FIFA standartlarına uygun olan stat, 62 bin 255 metrekarelik alana inşa edildi.

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Zeminde hibrit çim de kullanıldı

Zemini ısıtmalı olan ve hibrit çim de kullanılan Eryaman Stadı, 4 kattan oluşuyor.

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Statta 734 araçlık otopark, 51 loca ve 221 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alıyor.

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Başkent ekibi ligde 84 gün sonra Ankara'da

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluşacak.

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Ligde 7 haftadır kazanamayan başkent ekibi, son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı'nda oynanan Kayserispor maçında 3-1'lik skorla almıştı.

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Bu tarihten sonra yaptığı 7 maçta sadece bir puan elde edebilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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MKE Ankaragücü, söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor mücadelesinin yanı sıra Beşiktaş ile oynadığı 4-1 kaybettiği maçta rakip fileleri havalandırabildi.

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Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozulma sonrasında iç saha karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon'da oynamak zorunda kalmıştı.

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