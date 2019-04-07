Ankara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...
GeriFutbol Ankara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
07 Nisan 2019 - 18:40,

Ankara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankara'da Fenerbahçe ile Ankaragücü'nü karşı karşıya getiren maça olaylar damga vurdu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/26

İşte detaylar...

2/26

İki sarı-lacivertli takımın kozlarını paylaştığı müsabakanın son anlarına çıkan kavga damga vurdu.

3/26

Ankaragücü’nün, maçın 87. dakikasında kalktığı atak sırasında top, Fenerbahçeli Zajc’ın yüzüne çarptı.

4/26

Zajc, yerde kalırken Ankaragücü'nde futbolcular oynamayı sürdürdü.

5/26

Zajc'ın yerde kalmasının ardından, topu dışarıya atmayıp kaleye şut deneyen Hector Canteros, Mehmet Ekici ile tartışma yaşadı.

6/26

Ekici, Canteros'a tepki gösterirken, iki oyuncu arasında elektrik bir anda arttı.

7/26

Kaleci Harun ve Moke Abro'nun da olay yerine gelip tartışmaya dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

8/26

İki takımın yedekleri ve teknik heyetleri de sahaya girdi.

9/26

Saha içindeki gerginlik bir süre sonra son bulurken, faturası iki takım için de ağır oldu.

10/26

Hakem Mete Kalkavan, kavga bittikten sonra VAR’a gidip yaşananları izlerken, bu esnada Ankaragücü tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı.

11/26

Hakem Kalkavan, yaşananları inceledikten sonra Mehmet Ekici ve Hector Canteros’a kırmızı, Harun ve Moke Abro’ya ise sarı kart gösterdi.

12/26

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

13/26
14/26
15/26
16/26
17/26
18/26
19/26
20/26
21/26
22/26
23/26
24/26
25/26
26/26
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Ankara'da ortalık fena karıştı! Birbirlerine girdiler...

Moses saç baş yoldurttu!

McGregor'un kabusu ortaya çıktı!

Kaleci Sinan Bolat, Belçika'yı salladı! Büyük başarı...