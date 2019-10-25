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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25 Ekim 2019 - 13:46,

Andy Ruiz Jr ile Anthony Joshua tanınmaz durumda!

Boks dünyasının gözü 7 Aralık tarihinde ama tarihi maçın ardından iki boksör de şu an tanınmaz halde. İşte o görüntüler...

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Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. 7 Aralık tarihinde kozlarını paylaşacak.

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Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti.

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Herkesin beklediği rövanş öncesi ise eski şampiyon Tyson Fury'den dövüş hakkında yorumlar geldi.

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Tyson Fury, İngiliz Anthony Joshua ile Meksikalı Andy Ruiz'in dövüşünün tarihe geçeceğini söyledi.

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Fury, merakla beklenen dövüş hakkında şu sözleri kullandı;

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''İkisi de çok kilo verdi. Bence fantastik, efsane bir dövüş olacak. Kimsenin beklemeyeceği kadar iyi olacak.''

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''Böyle merakla beklenen rövanşları izlemek harika olur. Merakla bekliyorum.''

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''Umarım Anthony Joshua kemeri geri kazanır. Böylece benimle onun arasında dev bir maç olur. Eğer kazanamazsa Andy Ruiz Jr'ı dövmem gerekecek.''

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Dev maç öncesi iki boksörün de verdiği kilolar dikkat çekiyor. (Fotoğraf: The Sun)

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Hem Joshua hem de Ruiz, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle bu dövüşün, bir öncekinden çok daha çekişmeli geçeceği mesajını veriyor... Özellikle Andy Ruiz, oldukça kilo verdi. (Fotoğraf: The Sun)

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Merakla beklenen rövanş, 7 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da gerçekleşecek...

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İlk maçı Ruiz, nakavtla kazanmıştı. Joshua ise kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

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