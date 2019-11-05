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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05 Kasım 2019 - 11:14,

Andre Gomes'i sakatlayan Heung-Min Son için: 'Futboldan men...'

Everton - Tottenham maçında Andre Gomes'i ayak bileğinin kırıldığı pozisyon akıllardan çıkmıyor...

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Everton - Tottenham maçında Andre Gomes'i ayak bileğinin kırıldığı pozisyon akıllardan çıkmıyor...

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Tottenham'dan Heung-Min Son, Everton futbolcusu Andre Gomes'e yatarak müdahelede bulunurken Son'un darbesiyle Gomes'in bileği kırılmıştı.

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Güney Koreli futbolcu, yerde yatan Andre Gomes'in ayağının kırıldığını gördükten sonra uzun süre kendine gelememişti.

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Saha içinde ağlayan Son'u Milli futbolcumuz Cenk Tosun teselli etmeye çalışmıştı...

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Cenk, ayrıca takım arkadaşı Andre Gomes'in de yanına gitmiş ve sakinleştirmeye uğraşmıştı. Milli futbolcu o anları şöyle anlattı;

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''Çığlıklarını duyuyordum. Gözleri çok büyük olmuştu. Onu sadece tutmaya ve sakinleştirmeye çalıştım...''

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Yaşadığı üzüntü her halinden belli olan Heung-Min Son ise sosyal medyadan tehditler almaya başladı.

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Everton taraftarları, sosyal medya hesaplarından Heung-Min Son'a şu sözlerle saldırdı;

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''Andre'nin kariyerini mahvettin. Bir daha futbol oynamayı hak etmiyorsun. Sen bir kasapsın, katilsin.''

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''Kendinten utan! Ömür boyu futboldan men edilmelisin. Küçük bir kız gibi ağlamaktan vazgeç.''

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''Sen bir katilsin Son!''

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''Karma gün gelir sana da uğrayacak. Umarım rahat uyuyamıyorsundur... Karma seni bekliyor.''

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''Andre Gomes'e yaptığın hareket bir suç. Andre iyileşene kadar futbol oynamamalısın.''

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Cenk Tosun, maçın 90+7. dakikasında gol atmış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

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Milli futbolcu, maç sonunda ''Keşke 5-0 yenilseydik de böyle bir şey yaşanmasaydı.'' demişti.

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Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, Gomes'in sakatlığından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi...

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