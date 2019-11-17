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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17 Kasım 2019 - 17:23,

Andorra - Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten sürpriz karar

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile karşılaşacağı maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş kararını verdi...

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1

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, eleme grubunun son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

2

Grup liderliği şansımızın sürmesi için kazanmamız gereken maçta yeni isimler forma giyecek.

3

Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

4

Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmıştı.

5

Bu isimlerin yerine Ahmed Kutucu, Berkay Özcan gibi genç futbolcular kadroya davet edilmişti.

6

Şenol Güneş, Andorra karşısında yeni futbolculara şans verecek.

7

Peki bu maçta sahada ilk 11'de kimler yer alacak? İşte Andorra karşısında Millilerin muhtemel 11'i...

8Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

9Zeki Çelik

Zeki Çelik

10Merih Demiral

Merih Demiral

11Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

12Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

13Ozan Tufan

Ozan Tufan

14Okay Yokuşlu

Okay Yokuşlu

15Ömer Bayram

Ömer Bayram

16Deniz Türüç

Deniz Türüç

17Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

18Enes Ünal

Enes Ünal

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