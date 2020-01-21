Anadolu Ateşi, Super Bowl'da sahne alacak!

Dünya üzerinde en fazla seyirci toplayan, milyarlarca kişinin izlediği Super Bowl, Anadolu Ateşi'ne ev sahipliği yapacak.
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Dünyanın en popüler spor etkinliklerinden biri sayılan ve her sene milyarlarca kişiyi ekran başına kitleyen Super Bowl, 2 Şubat tarihinde Miami'de oynanacak.
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Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımlarının şampiyon olmak için sahaya çıkacağı maçta final kadar maç öncesi ve devre arası şovları da merakla bekleniyor.
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Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak finalde Türkiye esintileri de olacak...
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Anadolu Ateşi'nin Super Bowl'da sahne alacağı açıklandı. Milyarlarca kişinin izleyeceği maçta Anadolu Ateşi, Türkiye'nin gururu olacak.
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Anadolu Ateşi'nin yanı sıra Super Bowl'da Lady Gaga, Eminem ve Ariana Grande boy gösterecek.
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ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu ve televizyon etkinliği olan Amerikan futbolunun final mücadelesi Super Bowl, geçen sene bilet ve reklam ücreti rekorunu kırmıştı.
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Geçen sene mücadelenin ortalama bilet fiyatı 5 bin 415 dolarla ABD tarihinde bir spor müsabakası için ödenen en yüksek ortalama ücret olarak tarihe geçmişti. En ucuz bilet 2 bin 350 dolar olurken, en pahalı bilet 22 bin dolardan alıcı buldu...
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Amerikan futbol liginin final maçı olan Super Bowl karşılaşmaları, Ulusal Futbol Ligi (NFL) ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve FOX kanalları tarafından her yıl sırasıyla dönüşümlü olarak yayınlanıyor.
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Yaklaşık 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,05 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor.
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Söz konusu rakam, 2017'deki karşılaşmayı yayınlayan FOX kanalı için yaklaşık 5,02 milyon dolar seviyesinde olmuştu. FOX, reklam gelirlerinden yaklaşık 419 milyon dolar elde etmişti.
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Super Bowl ile dünyanın en büyük firmalarının reklamları sadece ABD'de değil, dünya genelinde de milyonlarca kişiye ulaşırken, küresel olarak marka değerini yükseltmek ve görünürlüğünü artırmak isteyen şirketler için Super Bowl güçlü bir platform oluşturuyor.
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Super Bowl'un Şubat 2016'daki 50'nci mücadelesinde devre arasında gösterilen THY'nin reklamlarında ünlü Hollywood aktörlerinden Ben Affleck ve Jesse Eisenberg yer almıştı. O finali sadece ABD'de 112 milyon kişi takip etmişti.
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Veriler, ayrıca, Super Bowl'un düzenleneceği pazar günü ABD genelinde yaklaşık 12,5 milyon pizza, 5 bin ton patates cipsi ve 1,3 milyar litre de içecek tüketileceğini ortaya koydu.