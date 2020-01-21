Anadolu Ateşi, Super Bowl'da sahne alacak!

Geçen sene mücadelenin ortalama bilet fiyatı 5 bin 415 dolarla ABD tarihinde bir spor müsabakası için ödenen en yüksek ortalama ücret olarak tarihe geçmişti. En ucuz bilet 2 bin 350 dolar olurken, en pahalı bilet 22 bin dolardan alıcı buldu...