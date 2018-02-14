Altın çocuk Kane rekorlara doymuyor! Tarih yazdı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Altın çocuk Kane rekorlara doymuyor! Tarih yazdı...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Juventus, sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz kulübün yıldız ismi Harry Kane bu maçta tarih yazdı...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın altın çocuğu Harry Kane fark yaratmaya devam ediyor... İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı tarih yazdı. İşte o detaylar...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Dün oynanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-2 biten maçın yıldızı Kane oldu. 2-0 geriye düştükten sonra sonra takımının öncü karakteri Kane, mücadeleye ağırlığını koyarak mükemmel bir oyunla Tottenham'ı maça ortak etti.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 7
JUVENTUS'A İLKİ YAŞATTI!
Mücadele deplasmanda 2-2'lik sonucu yakalamayı başaran Tottenham'ın avantajı ile sona erdi. 2 ve 9. dakikalarda öne geçen İtalyan ekibe cevabı 25. dakikada Kane verdi ve İngiliz yıldızın attığı bu gol Juventus'un 2018 yılında yediği ilk gol olarak dikkat çekti.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 7
REKORA ORTAK OLDU!
Harry Kane, Tottenham formasıyla Juventus ağlarına da gönderdiği golle Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 gole ulaşırken Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan İngiliz futbolcu unvanına ortak oldu. Bu ünvan 2008-2009 sezonunda 7 gol sayısına ulaşan Steven Gerrard'da bulunuyordu.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 7
SADECE 1 GOL ATARSA...
Juventus ile oynanacak serinin rövanş karşılaşması 7 Mart tarihinde İngiltere'de oynanacak. Eğer Kane Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadelede bir gol atması durumunda Steven Gerrard'ın rekorunu egale ederek İngilizlerin tarihini yeniden yazacak.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 7
9'DA 9!
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 3 maçta 2 gol atan ve bu sezon ie 6 maçta 7 gole ulaşan Harry Kane bir rekora imza attı. İlk 9 maçında 9 gol atan Harry Kane, ilk 9 maçında 8 gol kaydeden Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba ve Diego Costa'yı geride bıraktı. Harry Kane bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 34 karşılaşmada 33 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Premier Lig'de haftanın en güzel golleri burada! İzlemek için videoya tıklayınız...