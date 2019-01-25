Alper Potuk'a Fatih Terim engeli

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası kadroya giremeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Alper Potuk'un, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e haber gönderdiği ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/13
Bu sezon sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan ve Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Alper Potuk ayrılmak istiyor.
2/13
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, tecrübeli çalıştırıcıya, "Fatih hoca isterse seve seve Galatasaray'da oynarım" mesajını ilettiği iddia edildi.
3/13
Ancak Terim'in yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olmasına hatta Alper'in futbolunu da beğenmesine rağmen bu teklifi reddettiği belirtildi.
4/13
Terim'in Alper'i veto etmesinin nedeninin 2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye olan transferin olduğu ifade edildi.
5/13
O dönemde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin talep ettiği Alper, uzun uğraşlar sonucu sarı-lacivertlilere imza atmıştı.
6/13
Yabancı sınırlaması nedeniyle ülkenin o dönemde en revaçta futbolcularından olan Alper'in, önce Fatih Terim'e söz verdiği ardından sözünden dönerek Fenerbahçe'ye imza attığı bu nedenle hocanın oyuncuyu bu kez de kendi istemediği öğrenildi.
7/13
İmparator'un şu anda yapılacak santrfor transferlerini beklediği ve orta sahaya bir takviyenin düşünülmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
8/13
Bu sezon sarı-lacivertlilerde sadece 9 karşılaşmada forma giyen Alper, 1 kez fileleri havalandırdı. Alper, Fenerbahçe kariyerinde toplam 201 maça çıktı.
9/13
TARAFTAR DA İSTEMİYOR
Alper Potuk'a Fatih Terim'le beraber sarı-kırmızılı taraftarlar da karşı çıktı.
10/13
Sosyal medyadan görüşlerini aktaran taraftarlar, "Galatasaray formasını taşıyamaz" denildi.