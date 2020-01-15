'Alper Potuk zorla maça çıkarılmış!'

Başta dört büyük kulüp başkanının, UEFA finans kriterleri dolayısıyla federasyonun belirlediği harcama limitlerinden boğulduğu ve de dağıldığı bu günlerde yarattıkları demeç ve bildiri sağanağına Bakan Kasapoğlu organizasyonundaki Spor Çalıştayı umarım son noktayı koyar. Bakan haklıdır. Mevcut yapılarıyla kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değil. İdari, mali, sportif yeni bir yapılanma şart. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de haklıdır. Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı vardır. Futbol markasına, marka sahiplerinin ihanet etmesine izin verilmemelidir...