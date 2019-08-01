Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alper Potuk Marcelo'yu şoke etti! Olay yaratan hareket...
Fenerbahçe'nin yer aldığı Uluslararası Turnuva Audi Cup'ta, son olarak Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maça kaptanlık pazubandıyla çıkan Alper Potuk'un hareketi ise sosyal medyada epey konuşuldu.
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Kötü biten sezonun ardından taraftarların hedef gösterdiği isimlerin başında gelen Alper Potuk'un, yeni sezon planlamasında yer almayacağı tahmin ediliyordu.
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Fenerbahçe ile olan 2 senelik sözleşmesini tamamlayamayı düşünen Potuk, takımdan ayrılmayı düşünmediğini iletirken, teknik direktör Ersun Yanal da flaş bir karar aldı.
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Alper'in antrenmanlardaki çalışmasını beğenen Yanal, hazırlık maçlarında ona bol bol şans verdi. Son olarak da Real Madrid karşısında kaptanlık pazubandı ile sahaya çıktı.
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Real Madrid'in yılız beki Marcelo ile maç başında flamaları değişen Alper, hakemlerin ve rakibinin elini sıktıktan sonra arkasını dönüp gitti.
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İşte o anlar...
Marcelo, fotoğraf çekimini beklemeyip giden Alper'in arkasından ironik bir şekilde gülümsedi ve arkasından seslenerek onu çağırdı. Olaya Marcelo kadar hakemler de şaşırdı. Sambacı ve hakemler birbirlerine bakarak gülümsediler. Alper ise hatasının farkına vararak, geri döndü ve hatıra fotoğrafı arasında yer aldı.
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Ferdi Kadıoğlu’nun hazırlık karşılaşmasında süre alamamasından dolayı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını silmesi tepkileri Alper’in üzerine çekmişti.
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Alper Potuk’un süre alıp Ferdi’nin almamasını kızan taraftarlar, tepkilerini yine sosyal medyadan dile getirmişti.
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Ferdi’ye destek olan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal’a da Alper’i kaptan olarak sahaya sürmesi ve süre vermesinden dolayı tepki göstermişti.
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Sarı lacivertlilerde beklentilerin altında performans sergileyen Alper Potuk’un da gönderilmesi gündemdeydi.