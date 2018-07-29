Almanya'nın merkezinde Mesut Özil haykırışı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e destek vermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin'de "Ben Özil’im" gösterisi yapıldı.
Foto - Haber: AA
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Foto - Haber: AA
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Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı.
Foto - Haber: AA
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Gösteride Alman basının, özellikle de Bild gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mesut Özil’e karşı kışkırtıcı haberleri protesto edildi. Göstericiye katılanlardan bazıları "Ben Özil’im" yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil’in fotoğrafı ve "Ben Özil’im" yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.
Foto - Haber: AA
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Gösteriyi düzenleyen Derneğin Başkanı Türk aktivist Bigili Ürtmen, yaptığı konuşmada, Almanya’daki Müslümanların ve Türklerin "ülkedeki genel görüşe uymayan" siyasi düşünceye sahip olduklarında ikinci ve üçüncü sınıf insan olarak görüldüğünü belirtti.
Foto - Haber: AA
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Alman basının kışkırtıcı yayınlarına tepki gösteren Ürtmen, Mesut Özil’in Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın eleştirildiğine işaret etti. Ürtmen, Alman basınının Türk kökenli bazı siyasetçilerin PKK bayrakları önünde yaptığı konuşmaları eleştirmediğine dikkati çekerek, “PKK terör örgütü değil mi?” diye sordu.
Foto - Haber: AA
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- "Mesut Özil'i alnından öpüyoruz"
Gösteriye katılan ve Berlin'de serbest ticaretle uğraşan Bilal Kublay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye Mesut Özil’e karşı yapılan haksızlığı protesto ederek destek olmak amacıyla katıldığını belirtti. Kublay, "Asıl tepkimiz ırkçılığa ve ayrımcılığadır. 40-50 senedir, 'Buraya uyum sağlamadınız' diyenlere aslında ne kadar uyum sağladığımızı ispatlayabiliriz. Doktorumuz var, avukatımız var, binlerce işçisi olan iş adamlarımız var. Mesut Özil dünya şampiyonu olmuş, 4-5 defa Almanya’da en iyi futbolcu seçilmiş, daha ne kadar uyum sağlasın." dedi.
Foto - Haber: AA
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Mesut Özil'in Alman Milli Takımı’nda başarılar yakalamasına rağmen yine de Alman toplumuna "yaranmadığını" dile getiren Kublay, "Arsenal takımı bile ona yapılan haksızlığa karşı dayanışma göstererek takım kaptanı yapmış. Cumhurbaşkanımız onun gözlerinden öptü, biz onun alnından öpüyoruz." ifadelerini kullandı.
Foto - Haber: AA
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Berlin’de yaşayan 31 yaşındaki İlhan Altun da Mesut Özil’in başına gelenlerin iş hayatında, üniversite ve diğer yerlerde herkesin başına geldiğini belirterek, “Hepimiz ırkçılığa karşıyız” dedi. Bu arada, gösterinin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.
Foto - Haber: AA
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Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.
Foto - Haber: AA
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Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.