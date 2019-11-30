Almanya'dan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan itirafı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alman Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, iki milli oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrasında yaşanan skandal süreci eleştirdi.
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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, yaklaşık bir yıl aradan sonra itirafta bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 2018'de Londra'da, Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcularla bir buluşma gerçekleştirmişti.
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Söz konusu buluşmada Cenk Tosun, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil bulunuyordu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gurbetçi futbolcuların çektirdiği hatıra fotoğrafı özellikle Almanlar'ı çok rahatsız etmişti.
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Dönemin Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a tepki göstermişti.
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İlkay Gündoğan ağır protestolara maruz kalırken, Mesut Özil ise Alman milli takımını bırakmıştı.
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Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, Almanlar'ın bu tavrını 'ırkçılık' olarak nitelendirmiş ve milli takım kariyerini sonladırdığını açıklamıştı.
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Mesut Özil'in o dönem yaptığı açıklama şu şekilde;
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"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla taşıdım ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum."
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"Çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi."
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"Futbol oynamamın nedenleri bunlar değil. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Irkçılık asla kabul edilemez."
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Bugün gelinen süreçte ise Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçmişte Türk asıllı oyunculara karşı büyük hatalar yapıldığını itiraf etti.
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Federasyonun entegrasyon çalışmaları için Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve DFB Uyum Sorumlusu eski futbolcu Cacau ile Berlin Türkiyemspor'u ziyaret eden Keller, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşması sonrası yaşananlar için de şu sözlerle günah çıkardı:
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"O dönemde sadece bir hata yapılmadı, yığınla hata yapıldı. "
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"Bizim toplum olarak, özellikle iki kökeni olan veya farklı kökenden gelen insanların omuzlarına ne yüklediğimizi her zaman düşünmemiz lazım."