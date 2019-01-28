Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almanya'da gündem oldu! 'Ozan Kabak, Lewandowski'den...'
Stuttgart’ın, Galatasaray’dan 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Genç futbolcuyla ilgili Bild'den çarpıcı yorumlar geldi...
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Forma giydiği zorlu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu maç içinde aksiyonlarıyla göz doldurdu.
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Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, genç futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı...
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Maçı yerinde takip ettiğini belirten Bild muhabiri, "Ozan ilk yarı çok iyiydi, özellikle fiziği çok etkileyici. Genç olmasına karşın sert bir futbolcu." değerlendirmesini yaptı.
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LEWA'DAN ÇEKİNMEDİOzan Kabak'ın ünlü golcü Lewandowski karşısında etkili bir performans ortaya koyduğunu belirten Alrschaffl, "Ona karşı sert ve yerinde müdahaleler yaptı. Oyun görüşü de oldukça etkileyici. Avrupa'da iyi bir takımda kariyer yapabilir." dedi.
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Ozan'ın Bayern'in hızlı sol açık oyuncusu Kingsley Coman'ın ayağından çaldığı top sosyal medyada en çok izlenen videolar sıralamasına girdi.
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4-1 Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Ozan'ın şanssızlığı ilk maçında güçlü bir rakibe denk gelmek oldu.
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Buna rağmen geçer not alan Ozan, diğer haftalar için umut verdi.
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Öte yandan karşılaşmayı anlatan Alman spiker de maç içerisinde Ozan'la ilgili bilgiler vererek genç yıldızın Galatasaray alt yapısından yetiştiğini ve Avrupa'nın gelecek vaadeden savunma oyuncularından biri olacağını söyledi.
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Bayern Münih ve Stuttgart arasında oynanan maçlarda atılan en güzel 5 gol...