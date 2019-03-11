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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AFP
11 Mart 2019 - 11:49,

Almanya'da akıllara durgunluk veren olay! Gole giderken...

Almanya Bundesliga 25. hafta mücadelesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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İşte detaylar...

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Kümeden kalma mücadelesi veren Hannover, Bayer Leverkusen karşısında mutlak 3 puan hedefliyordu. Yoğun kar yağışı ise futbol oynamayı epey güç hale getirdi.

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Hannover maçı 3-2 kaybederken, ev sahibi takım karın azizliğine uğradı.

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Dakikalar 34'ü gösterirken Hannover'ın Japon forveti Genki Haraguchi, kaleci ile karşı karşıya kaldı.

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Kaleciyi geçip topu boş kalaye yollayan Japon oyuncu gol beklerken kimsenin beklemediği bir olay gerçekleşti.

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Kardan dolayı ağırlaşan zemin, topun gol çizgisini geçmesine izin vermedi. Leverkusenli savunmacı, topun durduğunu görünce koşarak topa sahip oldu ve oyunu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

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3 puana su gibi muhtaç olan Hannover ekibi, bu golü atsaydı 1-0 öne geçecekti ve maçın seyri bambaşka olacaktı.

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Kar yağışı Almanya'nın belli bölgelerinde hüküm sürerken, futbol oynamayı da zor hale getiriyor.

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İşte Hannover 96 - Bayer Leverkusen maçına damga vuran o anlar... (VİDEO)

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