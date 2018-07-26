Almanya karıştı! Mesut Özil sonrası 3 istifa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rusya’da başarısız geçen turnuvanın ardından hesabı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a kesen Almanlara tarihi bir yanıt vererek milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil, tüm dünyadan büyük destek görmüştü.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Yıldız futbolcunun aldığı radikal karar, Almanya’da deprem etkisi yarattı. İşte son gelişmeler...
Fotoğraflar: Ajans
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Başta Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’i istifaya davet eden Almanlar, hesabın Joachim Löw’e kadar kesilmesini isterken, özellikle Grindel’in geçmişte Hristiyan Demokrat Parti’deyken göçmenlere karşı tutumu ve söylemlerinin Futbol Federasyonu Başkanlığı’nda da devam etmesi ve Almanya’da sporla siyasetin iç içe girmesi ülkeyi bir hayli kaosa sürükledi.
Fotoğraflar: Ajans
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2002-2016 yılları arasında Hristiyan Demokrat Parti’den milletvekilliği yapan ve futbolun patronu olduktan sonra bu görevinden istifa eden Grindel’in geçmişte olan ‘göçmenlere’ karşı saldırgan tutumu Mesut Özil, İlkay Gündoğan başta olmak üzere Boateng, Rudiger, Khedira Sane (ani bir kararla kadro dışı kalmıştı) gibi yıldızları yakından ilgilendiriyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Deneyimli teknik adam Löw’ün yaşanan krizi atlatamaması ve futbolun içine sokulan ayrımcı siyasetin önüne geçememesi her iki ismi de istifanın eşiğine kadar getirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Grindel ve Löw’ün yanı sıra ülkesinde vergi kaçakçılığı yüzünden ceza alan Uli Hoeness’in Mesut Özil yorumuna çok kızan Almanlar, milli takım menajerleri Bierhoff’u da istifaya davet etti.
Fotoğraflar: Ajans
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Kamuoyunda futbolun yeniden yapılandırılması ve Almanya’da tepeden tırnağa değişimin olması gerektiği yorumları yüksek sesle gündeme getirilmeye başlandı. (Akşam)
Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan büyüyen tepkiler sonrasında Grindel'den bir itiraf geldi... Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil'in maruz kaldığı ırkçı saldırılarla daha iyi mücadele etmiş olmaları gerektiğini açıkladı.