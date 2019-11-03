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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03 Kasım 2019 - 15:13,

Almanya karıştı! Berlin derbisinde olay...

Bundesliga'da Hertha Berlin - Union Berlin maçına olaylar damgasını vurdu.

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Bundesliga'da Union Berlin ile Hertha Berlin, kozlarını paylaştı.

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Berlin derbisini ev sahibi Union Berlin 1-0 kazanırken karşılaşmaya olaylar damgasını vurdu.

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İki takım taraftarları arasında kavga çıkarken tribünlerden sahaya meşale atılmaya başlandı.

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Karşılaşmanın hakemi önce oyuncuları orta dairede topladı, sonra soyunma odasına yöneldi.

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Bir süre soyunma odasında kalan hakemler, ortalığın sakinleşmesinin ardından tekrar sahaya çıktı.

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Gerilimi bol maç, 90 dakikanın ardından da devam etti...

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Berlin sokakları karışırken polis, taraftarları ayırmakta güçlük çekti.

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İki Berlin ekibinini taraftarlarının bu kavgası, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

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Çevre bulunan arabaların da maddi hasar gördüğü gözlemlendi...

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Maçın ardından Berlin'de yaşananlar kameralara böyle yansıdı...

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