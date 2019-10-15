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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 12:47,

Almanlardan skandal manşet!

Türkiye'nin Fransa beraberliğinin ardından Almanya'dan küstahça bir manşet atıldı.

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A Milli Futbol Takımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Almanya'da skandal bir manşet atıldı.

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Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren ordumuza destek için asker selamı göndermesi Almanları yine rahatsız etti.

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Bild, futbolcularımızın asker selamını Bulgaristan taraftarlarının ırkçı selamı ile bir tuttu ve büyük bir skandala imza attı.

4

Haberin başlığında ise 'Avrupa Şampiyonası elemelerinde skandal akşam' denildi.

5

Alman gazetesi, Türkiye futbolcularının Arnavutluk karşısında da aynı gol sevincini yaptığını ve UEFA'nın açtığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

6

Öte yandan Millilerin Fransa karşısında aldığı kritik puan, dış basının da dikkatini çekti. İşte Avrupa'dan Türkiye için atılan diğer başlıklar...

7LE FIGARO

LE FIGARO

Türkiye ile berabere kalan Fransa tur bileti için bekleyecek.

8FOOT MERCATO

FOOT MERCATO

Fransa, Türkiye engelini aşamadı

9LE PARISIEN

LE PARISIEN

Fransa, EURO 2020 bileti için beklemek zorunda

10LEQUIPE

L'EQUIPE

Türkiye, Fransa'yı tuttu, EURO 2020 bileti beklemede

11FRANCE FOOTBALL

FRANCE FOOTBALL

Giroud'un golüne rağmen Fransa, Türkiye'yi geçemedi

12MARCA

MARCA

Fransa ile Türkiye, EURO2020'ye bir adım uzaklıkta

13AS

AS

Fransa, Türkiye'yi yenemedi ve liderliği alamadı.

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