Almanlar hayran kaldı! Heynckes, Müller, Hummels... 'Böylesi yok'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'e sahasında 3-1 mağlup olurken, Bayernli futbolcular maç sonunda Beşiktaş tribünlerini alkışladı.
Fotoğraf: Ajans
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Fotoğraf: Ajans
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TARAFTAR ŞOVUNU YAPTI
İlk maçta alınan 5-0'lık skor ve sakatlar nedeniyle kadroda revizyon yapan Şenol Güneş'in takımı Beşiktaş, Bayern Münih karşısında güzel bir futbol ortaya koyarken, taraftarın da tam destek aldı. Siyah beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verirken, rakip takım futbolcularını kendilerine hayran bıraktırdılar.
Fotoğraf: Ajans
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Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmasına karşın özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş'ta, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı. Mücadelenin bitmesiyle birlikte Bayern Münih'in kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışladı.
Fotoğraf: Ajans
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Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes ise Beşiktaş taraftarı ile ilgili şunları söyledi... "Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu. Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası. Elbette Münih'te önemli bir avantaj elde ettik ama bu maçın kendi özelinde zor olacağını biliyorduk, öyle de oldu." dedi.
Fotoğraf: Ajans
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Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribünlere davet etti. Tecrübeli teknik adam soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı. Siyah-beyazlılar Güneş lehine uzun süre "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.
Fotoğraf: Ajans
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"BELKİ DE EN GÜRÜLTÜLÜ STAT"
Bayern Münih'in yıldız ismi Mats Hummels Beşiktaş taraftarına hayranlığını Twitter'dan duyurdu... Hummels, paylaşımında "Böyle bir atmosferi sevmemeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı. Hummels maç sonu ise şöyle konuştu: "Taraftarın sesi soyunma odamıza kadar geliyordu. Belki de şimdiye dek karşılaştığım en gürültülü stadyum burası. Burada oynamak çok güzeldi."