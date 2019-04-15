Almanlar bu skandalı konuşuyor! Mesut Özil...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan ve en nihayetinde milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında Oliver Bierhoff'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
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50 yaşındaki Bierhoff, 2018 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalardan çark etti
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Alman Milli Takımı'nın menajerliğini üstlenen 50 yaşındaki eski futbolcu, ülkesinde haftalık olarak yayım yapan Die Zeit gazetesine verdiği röportajda 2018 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalardan çark etti. Bierhoff şu sözleri söylemişti:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte poz vermelerini eleştiren Bierhoff, fotoğraf çektirmenin çocuksu ve düşüncesizce yapılan bir hareket olduğunu söyleyerek şunları söylemişti: ''Hiçbir zaman futbolcularımızı bir şey yapmaları için zorlamadık. Her zaman onları inandırmaya çalıştık ancak Mesut Özil'de bunu başaramadık. Sportif nedenle kadronun dışında kalabilirdi.''
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''Mesut ve İlkay'ın o fotoğraf karesinde olmaları takımın dikkatini dağıtmadı ancak daha sonra yapılan eleştiriler, tartışmalar dikkat dağınıklığına neden oldu.''
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Bierhoff bu kez çark etti ve şu ifadeleri kullandı: ''Mesut Özil, bu konuda beklenen açıklamaları yapmadı. İlkay Gündoğan ise açık açık konuştu. Ancak yine de eleştirildi. Hatta bu eleştiriler devam ediyor.''
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"Mesut'un milli takımı bırakma sürecinde pek çok hata yapıldı. Hatalı davrananlara ben de dahilim. En nihayetinde ortaya hiç de güzel bir fotoğraf çıkmadı. Bundan ötürü çok üzgünüm."
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Bierhoff, Mesut'a en ağır hakaretlerin yapıldığı dönemde ise "Bugüne dek hiçbir milli futbolcumuza bir şeyi dikte etmedik ancak bazı konularda onları ikna etmeye çalıştık.
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Ne var ki bu yöntem, Mesut'ta başarılı olmadı. Onu Dünya Kupası kadrosuna almamalıydık." demişti.