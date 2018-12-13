Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman Arat - Hürriyet, Kaynak: Fanatik - Kicker
13 Aralık 2018 - 17:06,
Alman basınından flaş iddia! Rodrigues, Bundesliga yolcusu...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Rodrigues ile ilgili Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
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28 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Bundesliga olabileceği konuşuluyor.
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Almanya'nın ünlü futbol dergisi Kicker'in sitesinde yer alan habere göre Garry Rodrigues'in yeni durağı Bundesliga olabilir.
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Haberde eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in de formasını giydiği Stuttgart kulübünün gözlemcileri vasıtasıyla Rodrigues'i izlediği öne sürüldü. Rodrigues'in Galatasaray'la 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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Galatasaray yönetiminin ise 28 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 15 milyon Euro civarı bir rakama satmak istiyor.
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Bilindiği gibi yıldız oyuncunun ismi sezon başında Newcastle United ile anılmıştı. Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın, Rodrigues'i satarak transfer bütçesi oluşturmak istediği belirtiliyor...
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Sarı-kırmızılılar Garry Rodrigues'i 2016/17 sezonunun devre arasında Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan 3,5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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Yıldız oyuncu Galatasaray'da geçirdiği 2 yılda 76 maça çıkıp, 16 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
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"Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası "Çok derin ve herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. Birçok mevkiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.