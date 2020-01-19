All-Star'a damga vuran hareket! Asist Robinho'dan...

All-Star 2020 organizasyonunda smaç yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Robinho sürprizi görülmeye değerdi...
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ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması nefes kesti. Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci olurken yarışmaya Robinho damgasını vurdu.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun smaç yarışmasında Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) mücadele etti.
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Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi.
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Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.
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Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.
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ING Smaç Yarışması renkli görüntülere sahne olurken, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho asist yaptı.
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Johnson, smaç sırasında organizasyonu takip eden Robinho'dan yardım istedi. Brezilyalı futbolcu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson'a pas attı. Johnson da Robinho'dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket juri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı.
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Basketbol yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen 3 Sayı Yarışması'nı ise Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu kazandı.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondaki 3 sayı yarışmasında, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski mücadele etti.
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Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Melih Mahmutoğlu ve Tyler Kalinoski finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Melih Mahmutoğlu, Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu. Yarışma sonunda düzenlenen törende Melih Mahmutoğlu'na 20 bin lira para ödülü takdim edildi.