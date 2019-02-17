All-Star smaç yarışmasını Hamidou Diallo kazandı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Oklahoma City Thunder'ın oyuncusu Hamidou Diallo kazandı.
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NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun smaç yarışmasını Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo kazandı.
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Renkli gecede, tribünde de renkli görüntüler vardı. NBA'in efsane oyuncuları organizasyonu yakından takip etti.
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Dikembe Mutombo, Charles Barkley, Julius Erving ve birçok eski basketbolcu oradaydı...
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Televizyon, sanat, müzik dünyasının yıldızları da organizasyonda yerlerini aldı... JD McCrary, Hasan Minhaj ve Ludacris eğlenceli anları kayıt ederken görüntülendi.
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Sezon sonunda emekli olması beklenen Dwayne Wade de Jamie Foxx'u görünce selam vermeden edemedi...
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Gecenin ilk müsabakası yetenek yarışmasında Boston Celtics takımından Jayson Tatum galip geldi.
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Tatum, final turunda Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young'ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.
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1998 doğumlu Tatum, NBA'de ikinci senesini yaşıyor...
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Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Brooklyn Nets'in skoreri Joe Harris ilk sırada bitirdi.
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Harris, 3 sayı yarışmasının final turunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ve Sacramento Kings'ten Buddy Hield ile karşılaştı. Final turunda Curry 24, Hield 19 sayı elde etti. Harris ise finalde 26 sayı kaydederek 3 sayı yarışmasında şampiyonluğa ulaştı.
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Herkesin merakle beklediği smaç yarışması ise geçmiş yılların gerisinde kalsa da yine kayda değer görüntülere sahne oldu.
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Yarışmada Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo, Charlotte Hornets'ten Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins ve New York Knicks'ten Dennis Smith Jr mücadele etti.
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Bridges ve Collins'in ilk turda elendiği smaç yarışmasının finalinde, Hamidou Diallo ve Dennis Smith Jr karşı karşıya geldi.
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Finalde yaptığı iki smaçla 88 puan (43 ve 45) toplayan Diallo, 85 puanda (35 ve 50) kalan Dennis Smith Jr'ı geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.
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New York Knicks forması giyen Dennis Smith Jr sınırlarını zorladı.
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Sandalyeye oturan J. Cole'dan asist alarak yaptığı smaç gecenin önemli anlarındandı ama esas olay, şampiyon Diallo'dan geldi...
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Hamidou Diallo, Shaquille O'Neal'ın üzerinden smaç vurup gecenin yıldızı oldu!